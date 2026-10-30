快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

凱擘拓展企業智慧場域應用 以AI智慧監控助攻城市治理

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

凱擘大寬頻拓展企業智慧場域應用，以AI智慧監控助攻城市治理，從新北河川監控到防災、醫療、校園、倉儲，以網路基礎建設串聯AI智慧應用。

凱擘大寬頻總經理謝明益表示，隨著AI、IoT及數位轉型快速發展，企業對網路的需求已不只是高速連線，而是要支撐大量攝影機、感測器及智慧設備穩定運作，並將現場資料即時回傳至管理平台，進一步透過AI分析協助管理人員掌握異常、降低人力負擔。

凱擘大寬頻過去即投入多項智慧城市與公共安全應用。例如與國家地震工程中心合作，在陽明山大油坑建置次聲波即時監測站，透過光纖網路即時回傳監測數據，協助掌握火山活動；在智慧停車應用上，則支援高位攝影開單系統，以穩定網路傳輸影像，搭配AI進行車牌辨識、停車偵測及自動開單，降低傳統人工開單所需的人力；AI要真正落地實際場域，除了演算法及設備之外，穩定的網路傳輸同樣是不可或缺的基礎。

除政府及公共建設，凱擘大寬頻表示，也將智慧監控技術延伸至不同產業。針對物流倉儲，可透過高畫質攝影機、穩定網路及遠端即時監控，協助企業掌握不同據點的營運狀況；在醫療場域，則可導入AI影像監控，應用於人流監測、異常偵測及事件回溯，搭配數位影音平台提供院內資訊與衛教內容。

此外，校園同樣是智慧安全的重要應用場域。凱擘大寬頻指出，協助校園建置緊急求救系統，在偏僻區域設置求救設備，發生突發事件時可即時通報校安人員；學生餐廳則導入AI監控與即時告警，協助管理人員掌握現場狀況，提升校園安全管理效率。

而對旅宿業者來說，穩定的網路則可同時支援客房Wi-Fi、影音娛樂及數位服務；凱擘大寬頻表示，針對住宅社區規劃多鏡頭監控及AI入侵辨識，並提供持續維運服務；在零售門市則以AI人形入侵辨識及24小時監控，協助業者降低人工監看負擔。

謝明益指出，企業數位轉型的核心，已逐漸從單純「連上網路」走向「讓設備、資料與人有效串聯」。因此，凱擘持續升級企業網路基礎建設，提供高速、穩定的企業級寬頻及智慧物聯網應用，並依不同場域需求整合網路、監控、影音、IoT及維運服務，協助企業將智慧科技真正導入日常營運。

從新北市河川監控利用既有網路擴大城市治理範圍，到防災、智慧停車，再到醫療、校園、倉儲、旅宿、社區及零售等場域，智慧應用背後都需要穩定的網路基礎。凱擘大寬頻表示，將持續以網路建設與企業服務經驗，串聯AI與智慧設備應用，協助政府及企業打造更即時、更有效率的智慧管理模式，讓網路不只是連線工具，更成為推動智慧城市與企業數位轉型的重要基礎。

《天下雜誌》「2026天下城市治理卓越獎」日前公布獲獎名單，新北市政府以兩座首獎、兩座優選，首度獲選「2026年度卓越城市」。其中，新北市環保局「新北智慧稽查／哨兵守護」專案榮獲環境保護組首獎，主要是藉由凱擘大寬頻既有網路資源建構24小時河川監控系統，結合AI水色辨識及異常告警，讓環境稽查從過去仰賴人工巡查，轉向主動監測與精準查核，展現公私協力導入科技治理的成果。

新北市智慧稽查專案善用凱擘有線電視通訊、供電及維運量能，以HFC網路延伸監測觸角，補足偏遠及高風險流域的監測空間，目前已建立涵蓋43條河川溪流的全天候監控網絡，並透過影像資料及案件回饋持續優化AI辨識模型。當系統偵測到異常水色，便可即時告警，協助稽查人員快速掌握現場狀況及污染來源。

新北市環保局主秘許銘志表示，過去環境稽查高度仰賴民眾陳情及人力巡查，不僅耗費大量行政量能，更常受於污染排放時間不固定、來源不易掌握等痛點。為突破限制，新北市持續布建智慧監控網絡，結合民間有線電視既有網路資源及通訊基礎設施，搭配物聯網設備與AI影像辨識，建構全天候環境監測機制，成為第一線稽查人員精準追查污染源的重要助力。

凱擘

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹市智慧地政白皮書出爐 推 AI 法規檢索服務

高雄AI燈塔計畫成果發表 道路異常2分鐘派案、工業區空汙陳情降3成

服務業 GDP 達15.6兆元 AI 應用率升至35.8%

生生用平板 教育部導入LCDRS技術 降低網路延遲、強化資安防護

相關新聞

聯發科AI ASIC 9月出貨 明年營收挑戰160億美元…攜輝達搶攻AI資料中心

聯發科AI特殊應用晶片（ASIC）業務正式進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行今（30）日在第3季法說會宣布，首款資料中心AI加速器已於9月開始初步出貨，第4季將大幅放量，並有信心達成25億美元營收目標。展望2027年，管理層預期首款AI ASIC專案營收可達原先目標區間高標，金額達160億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的AI晶片供應商。

聯發科Q3營收超越財測 AI加速器放量、Q4營收拚季增32%

聯發科今（30）日舉行第3季法人說明會，公布第三季合併營收1680.58億元，季增10.4%、年增18.3%，再次超越原先財測區間，主要受惠客戶需求優於預期及供應鏈改善。第三季毛利率46.3%，季增0.1個百分點、年減0.2個百分點，每股純益17.5元，高於第2季15.28元及去年同期15.84元。

輝達總部發威 北投區預售屋奪2025、2026年前八月買氣王

從去年輝達（NVIDIA）總部將落腳北士科開始，就會當地房市帶來新的話題，統計實價揭露顯示，北市2025年預售揭露件數最多的就在北投區，當時北士科吹起一股輝達風潮，即使預售市場表現清淡，北投仍成為少數房市熱區，今年前八月北投仍延續該話題，仍是最熱門的預售銷售區段。

英特爾招手台灣供應鏈 SEMI首屆論壇串聯台美合作商機

AI帶動半導體需求成長，台灣設備、材料與廠務業者加速拓展海外市場。SEMI國際半導體產業協會30日表示，於SEMICON West 2026開展前夕舉辦首屆台灣供應鏈論壇，吸引逾130位台美半導體製造商與供應鏈企業高階主管參與。英特爾（Intel）透過技術工作坊為台灣供應商開拓合作管道，並呼籲業者提出創新產品、及早建立備品與服務能力，掌握市場成長機會。

鴻海董座劉揚偉：AI產業沒有泡沫化 明年持續兩位數成長

鴻海（2317）30日舉行鴻海科技日，針對AI泡沫化問題，董事長劉揚偉在會後表示，近期市場上出現許多AI財務風險的負面訊息，與風險有關就是泡沫化，很多人討論是否AI泡沫化，從兩個觀點來看，一是股票市場的泡沫化，二是產業的泡沫化。他明確指出，AI產業不會泡沫化。

AI半導體投資帶動成長 台中市第3季公司登記資本額年增9.49%創新高

經濟部統計，今年第3季台中市公司及商業登記家數、資本額等8項指標中，有4項居全國第一，自2021年第2季起，已連續22季維持至少4項指標稱冠，領先第二名城市的2項。其中，公司登記資本額年增9.49%，創2021年統計以來最高年增幅，展現AI半導體產業擴大投資、商業開發持續升溫，以及人口紅利帶動的經濟成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。