凱擘拓展企業智慧場域應用 以AI智慧監控助攻城市治理

凱擘大寬頻拓展企業智慧場域應用，以AI智慧監控助攻城市治理，從新北河川監控到防災、醫療、校園、倉儲，以網路基礎建設串聯AI智慧應用。

凱擘大寬頻總經理謝明益表示，隨著AI、IoT及數位轉型快速發展，企業對網路的需求已不只是高速連線，而是要支撐大量攝影機、感測器及智慧設備穩定運作，並將現場資料即時回傳至管理平台，進一步透過AI分析協助管理人員掌握異常、降低人力負擔。

凱擘大寬頻過去即投入多項智慧城市與公共安全應用。例如與國家地震工程中心合作，在陽明山大油坑建置次聲波即時監測站，透過光纖網路即時回傳監測數據，協助掌握火山活動；在智慧停車應用上，則支援高位攝影開單系統，以穩定網路傳輸影像，搭配AI進行車牌辨識、停車偵測及自動開單，降低傳統人工開單所需的人力；AI要真正落地實際場域，除了演算法及設備之外，穩定的網路傳輸同樣是不可或缺的基礎。

除政府及公共建設，凱擘大寬頻表示，也將智慧監控技術延伸至不同產業。針對物流倉儲，可透過高畫質攝影機、穩定網路及遠端即時監控，協助企業掌握不同據點的營運狀況；在醫療場域，則可導入AI影像監控，應用於人流監測、異常偵測及事件回溯，搭配數位影音平台提供院內資訊與衛教內容。

此外，校園同樣是智慧安全的重要應用場域。凱擘大寬頻指出，協助校園建置緊急求救系統，在偏僻區域設置求救設備，發生突發事件時可即時通報校安人員；學生餐廳則導入AI監控與即時告警，協助管理人員掌握現場狀況，提升校園安全管理效率。

而對旅宿業者來說，穩定的網路則可同時支援客房Wi-Fi、影音娛樂及數位服務；凱擘大寬頻表示，針對住宅社區規劃多鏡頭監控及AI入侵辨識，並提供持續維運服務；在零售門市則以AI人形入侵辨識及24小時監控，協助業者降低人工監看負擔。

謝明益指出，企業數位轉型的核心，已逐漸從單純「連上網路」走向「讓設備、資料與人有效串聯」。因此，凱擘持續升級企業網路基礎建設，提供高速、穩定的企業級寬頻及智慧物聯網應用，並依不同場域需求整合網路、監控、影音、IoT及維運服務，協助企業將智慧科技真正導入日常營運。

從新北市河川監控利用既有網路擴大城市治理範圍，到防災、智慧停車，再到醫療、校園、倉儲、旅宿、社區及零售等場域，智慧應用背後都需要穩定的網路基礎。凱擘大寬頻表示，將持續以網路建設與企業服務經驗，串聯AI與智慧設備應用，協助政府及企業打造更即時、更有效率的智慧管理模式，讓網路不只是連線工具，更成為推動智慧城市與企業數位轉型的重要基礎。

《天下雜誌》「2026天下城市治理卓越獎」日前公布獲獎名單，新北市政府以兩座首獎、兩座優選，首度獲選「2026年度卓越城市」。其中，新北市環保局「新北智慧稽查／哨兵守護」專案榮獲環境保護組首獎，主要是藉由凱擘大寬頻既有網路資源建構24小時河川監控系統，結合AI水色辨識及異常告警，讓環境稽查從過去仰賴人工巡查，轉向主動監測與精準查核，展現公私協力導入科技治理的成果。

新北市智慧稽查專案善用凱擘有線電視通訊、供電及維運量能，以HFC網路延伸監測觸角，補足偏遠及高風險流域的監測空間，目前已建立涵蓋43條河川溪流的全天候監控網絡，並透過影像資料及案件回饋持續優化AI辨識模型。當系統偵測到異常水色，便可即時告警，協助稽查人員快速掌握現場狀況及污染來源。

新北市環保局主秘許銘志表示，過去環境稽查高度仰賴民眾陳情及人力巡查，不僅耗費大量行政量能，更常受於污染排放時間不固定、來源不易掌握等痛點。為突破限制，新北市持續布建智慧監控網絡，結合民間有線電視既有網路資源及通訊基礎設施，搭配物聯網設備與AI影像辨識，建構全天候環境監測機制，成為第一線稽查人員精準追查污染源的重要助力。