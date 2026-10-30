聯發科AI ASIC 9月出貨 明年營收挑戰160億美元…攜輝達搶攻AI資料中心

聯發科AI特殊應用晶片（ASIC）業務正式進入營收爆發期。聯發科執行長蔡力行今（30）日在第3季法說會宣布，首款資料中心AI加速器已於9月開始初步出貨，第4季將大幅放量，並有信心達成25億美元營收目標。展望2027年，管理層預期首款AI ASIC專案營收可達原先目標區間高標，金額達160億美元，顯示聯發科正從手機晶片龍頭，加速轉型為橫跨雲端與邊緣運算的AI晶片供應商。

蔡力行指出，全球AI加速器需求依然強勁，聯發科正與供應鏈夥伴密切合作，積極爭取更多關鍵產能，以滿足客戶需求。首款AI ASIC順利進入出貨及量產爬坡階段，是公司發展的重要里程碑，也證明聯發科已具備整合先進IP、先進製程、先進封裝及全球供應鏈的能力，能為大型資料中心提供具競爭力的客製化晶片。

第二款AI加速器專案開發也按計畫推進，預計2028年第1季進入大量生產。新產品專為客戶下一代AI基礎建設打造，將導入更先進的設計技術，目標實現數倍提升的每瓦運算效能，同時顯著降低資料中心總持有成本（TCO），成為2028年以後的另一項成長動能。

為擴大AI基礎建設布局，聯發科持續投入448G SerDes、3.5D先進封裝及共同封裝光學（CPO）等關鍵技術，並將業務範圍從晶片延伸至系統及機櫃級解決方案，協助客戶降低不同AI運算架構的整合難度。

聯發科也深化與輝達（NVIDIA）合作，透過NVLink Fusion平台，將客製化CPU連結至輝達NVLink生態系，同時支援UALink架構，提供客戶更多元的AI機櫃設計選擇，加速產品上市及營收貢獻。雙方合作範圍已從雲端AI延伸至個人運算及車用市場。

在邊緣AI方面，聯發科與輝達合作、整合NVIDIA GPU及聯發科SoC的AI運算產品已於10月中旬上市，第二代SoC也已啟動開發。

此外，聯發科旗艦晶片天璣9500獲三星Galaxy Tab S11系列AI平板採用，連續第三代打入三星旗艦平板供應鏈。

資金方面，聯發科透露，本季完成海外可轉換公司債發行，參與者包括輝達及臉書母公司Alphabet，藉此強化AI生態系合作關係，並提升關鍵零組件產能取得能力。輝達先前已公告投資聯發科35億美元可轉債。

蔡力行強調，聯發科將持續擴大與全球AI產業主要業者合作，從客製化晶片延伸至完整AI基礎建設，並積極拓展新客戶，爭取資料中心、實體AI及車用運算市場長期成長機會。