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川湖擬投資197億元 拚打造全球最大滑軌工廠

中央社／ 台北30日電

伺服器滑軌大廠川湖啟動擴廠計畫，今天代子公司川益科技公告，董事會決議3廠及5廠之資本支出預算案，預計投資金額高達新台幣197.12億元，希望打造全球最大的滑軌工廠。

川湖表示，今天通過的資本支出預算案，包含廠房新建工程，以及購置設備，授權董事長於197.12億元額度內分次執行，將以現金增資及自有資金等方式支應。

川湖指出，配合雲端服務業者擴建算力需求，此次將於高雄興建3廠、5廠，希望打造全球最大的滑軌工廠。

其中，川益今天董事會已通過其中的工程價款，金額約117.33億元。實際價款將考量簽約當時的市場變化，並以議價及簽約後為準，其他相關事宜待確定後另行公告。

川益為川湖100%持股的子公司，川湖表示，川湖是川益唯一股東，為支應其3廠、5廠興建計畫，且維持川益股東結構單一化，川湖擬全數認購川益此次現金增資發行的所有普通股股份，總金額105億元，規劃以發行國內無擔保轉換公司債的方式募集資金。

川湖今天董事會決議發行國內第3次及第4次無擔保轉換公司債，前者發行總額上限為90億元，發行期5年，票面利率為0，發行價格依票面金額100%至105%發行，將採詢價圈購方式辦理公開承銷。

後者發行總額上限為10億元，發行期5年，票面利率為0，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，發行價格底標以票面金額之105%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。兩項籌資計畫取得資金用途皆將投入轉投資子公司川益。

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