緯創醫學科技推AI零接觸睡眠管理系統 重度OSA辨識率達96％

緯創（3231）旗下緯創醫學科技（Wistron MedTech）30日舉辦「BestShape VS Night AI零接觸睡眠管理系統上市發表暨睡眠健康專家交流會」，正式在台灣推出BestShape VS Night。產品結合毫米波雷達感測與AI分析技術，使用者無需穿戴任何裝置，即可在居家環境進行睡眠監測，並於隔日取得睡眠分析報告。

緯創醫學科技表示，作為台灣首款取得第二等級醫療器材許可的毫米波雷達睡眠監測產品，BestShape VS Night已完成臨床驗證，針對重度OSA的辨識準確率達96％，展現居家睡眠監測的應用潛力。

本次活動特別邀請台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦醫師、台北醫學大學呼吸治療學系暨胸腔醫學劉文德教授、長庚大學陳濘宏教授以及輔仁大學附設醫院睡眠中心主任、耳鼻喉科方麗娟醫師，以及產業夥伴信東生技股份有限公司柯長崎董事長副總經理與謝賢仁共同參與，交流睡眠照護、臨床應用及產業發展，逐步建構睡眠健康照護生態圈。

BestShape VS Night透過毫米波雷達感測與AI大數據分析，在不接觸人體、不影響使用者與枕邊人作息的前提下，記錄睡眠狀況並產出分析報告。使用者只需將設備設置於床邊、對準睡眠時胸腔位置，連接電源與網路後即可進行監測；隔日可透過電腦或手機查看睡眠資訊，並長期追蹤每晚睡眠概況與變化趨勢，建立連續、可比較的居家睡眠資料，作為日常睡眠管理與後續醫療諮詢的參考。

緯創醫學科技總經理謝群英表示，緯創醫學科技致力成為智慧醫療科技解決方案領導品牌，BestShape VS Night的正式上市，展現我們將創新技術轉化為臨床應用的實力。

此次攜手台灣藥業領導品牌信東生技，結合雙方在智慧醫療技術與醫療資源的優勢，並透過永定睡眠中心合作網絡，逐步推動產品導入全台醫療院所，讓創新技術真正走進醫療場域，為睡眠健康整合照護創造更多價值。