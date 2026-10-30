佳世達陳其宏宣布退休執行長職務 續任集團董事長

鴻海（2317）30日舉行鴻海科技日，針對AI泡沫化問題，董事長劉揚偉在會後表示，近期市場上出現許多AI財務風險的負面訊息，與風險有關就是泡沫化，很多人討論是否AI泡沫化，從兩個觀點來看，一是股票市場的泡沫化，二是產業的泡沫化。他明確指出，AI產業不會泡沫化。

2026-10-30 16:05