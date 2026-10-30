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佳世達陳其宏宣布退休執行長職務 續任集團董事長
佳世達集團（2352）30日公告，董事長暨執行長陳其宏申請退休執行長職務，自2026年11月1日起生效，陳其宏將持續擔任佳世達集團董事長，參與集團長期策略與發展方向。
陳其宏多年來帶領佳世達集團推動價值轉型，透過大艦隊策略，整合跨產業資源、拓展高附加價值事業，為集團奠定多元發展基礎。未來，陳其宏董事長將持續聚焦集團長期發展與策略布局，穩健推動各項營運與業務發展，提升集團整體競爭力。
據了解，陳其宏在科技產業界具有長達30年以上的深厚資歷，早在1991年就加入明基，中間歷經過CRT／LCD顯示器、投影機、數位相機等產品開發，更於2014年接任佳世達總經理，帶領公司成為全球第一大DLP投影機品牌。
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