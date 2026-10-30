英特爾招手台灣供應鏈 SEMI首屆論壇串聯台美合作商機

AI帶動半導體需求成長，台灣設備、材料與廠務業者加速拓展海外市場。SEMI國際半導體產業協會30日表示，於SEMICON West 2026開展前夕舉辦首屆台灣供應鏈論壇，吸引逾130位台美半導體製造商與供應鏈企業高階主管參與。英特爾（Intel）透過技術工作坊為台灣供應商開拓合作管道，並呼籲業者提出創新產品、及早建立備品與服務能力，掌握市場成長機會。

為期三天的SEMICON West 2026已於舊金山落幕。此次論壇由SEMI攜手美國在台協會、駐舊金山台北經濟文化辦事處及台灣電子製造設備工業公會舉辦，邀集美國商務部、加州州政府及英特爾、美光（Micron）、崇越（5434）等代表，聚焦投資、創新與供應鏈合作，協助台廠連結海外潛在客戶及合作夥伴。

英特爾晶圓代工廠建設暨採購部門設備團隊副總裁Ben Fullmer指出，面對強勁市場需求，業者須彼此信任、共同創新。英特爾正透過台灣技術工作坊拓展供應商合作，期待台廠帶來創新產品，並提前備妥零組件與服務能量。美光技術開發採購資深總監Shane Smith則表示，台灣在美光全球營運中扮演重要角色，隨公司擴大全球布局，產業發展更仰賴各地供應夥伴與整體生態系的合作互信。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣在先進製造、設備、材料、封裝與供應鏈執行具備實力，美國則擁有製造、技術、人才及投資能量，雙方可從人才、技術、資本、廠房與製造，以及生態系五大面向深化合作，將產業連結轉化為商機。

美國商務部副次長Brandon Remington指出，半導體供應鏈極為複雜，沒有任何國家能獨力完成，台美數十年來的雙向合作與信任持續創造效益，與可信賴夥伴合作是強化供應鏈韌性的關鍵。加州州長商業及經濟發展辦公室副主任Maria Onorato表示，去年台灣與加州雙邊商品貿易額達778億美元，逾440家台灣企業支撐當地近2.2萬個就業機會，將持續協助台企拓展業務。

台廠也分享就近服務全球客戶的布局。崇越科技總裁李正榮表示，公司一向在客戶需要的地方建立供應鏈平台，2021年已設立美國據點，提供與台灣同等水準的服務。弘塑集團旗下佳霖科技，以及均華精密（6640）、漢唐集成（2404）、鈺祥（7909）等業者，也分享設備、廠務、化學濾網循環再生及先進封裝品質保證方案，展現台灣供應鏈由單一產品延伸至製程、服務與永續整合方案的能力。