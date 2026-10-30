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劉揚偉：若TEEMA模式落地德州 盼建第3代科學園區

中央社／ 台北30日電

鴻海董事長劉揚偉下午表示，集團會持續在美國德州擴張，若TEEMA科學園區模式要在德州落地，可能先從供應鏈開始，盼在美國打造擁有完整供應鏈生態系的第3代科學園區。劉揚偉也指出，鴻海並沒有撤出中國大陸，集團在中國大陸營收維持差不多水準。

鴻海年度科技日（HHTD 26）今天至31日登場，下午舉行媒體聯訪，中央社記者提問在美國德州布局進展，劉揚偉透露，鴻海集團在休士頓當地已有6棟廠房，仍有持續擴建需求，集團會持續在德州擴張。

至於電電公會積極推動的TEEMA科學園區模式進展，身兼電電公會理事長的劉揚偉表示，需觀察整體時程，美國人工智慧AI產業發展，大多屬於Level 11或Level 12層級，其他相關供應鏈其實還沒有真正進駐，若TEEMA科學園區要在德州落地，可能會從供應鏈開始。

劉揚偉表示，希望在美國打造第3代科學園區，新竹園區是第1代，台南園區是第2代，TEEMA模式的第3代科學園區，希望是一個擁有完整供應鏈生態系的園區，底層應該會跟模具、線纜連接器和印刷電路板（PCB）相關，若這些產業都進駐，就有可能在此基礎上建立其他模組或系統供應鏈業者。

外媒提問選擇波蘭為首個TEEMA科學園區海外據點的想法，劉揚偉分析，主要是波蘭和台灣類似，靈活且警覺性高，能夠迅速應變、行動快速，當地人民也很勤奮，透過構建運營本地化（BOL）策略，與波蘭當地廠商合作，先布局電動車事業。

外媒提問鴻海集團未來在全球布局的比例變化，劉揚偉表示，過去幾年，鴻海集團在中國大陸的業務並沒有萎縮，集團持續在全球拓展業務，進軍不同國家，鴻海並沒有撤出中國大陸，集團在中國大陸的營收，至今仍維持差不多的水準。

劉揚偉指出，從業務角度來看，中國大陸是全球最大的市場之一，很多客戶也認為不能放棄中國大陸市場，且未來製造業發展更加「區域化」，鴻海集團會持續在印度、墨西哥、美國、波蘭、以及其他區域市場發展。

鴻海 劉揚偉 德州 科學園區

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