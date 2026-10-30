聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科Q3營收超越財測 AI加速器放量、Q4營收拚季增32%
聯發科今（30）日舉行第3季法人說明會，公布第三季合併營收1680.58億元，季增10.4%、年增18.3%，再次超越原先財測區間，主要受惠客戶需求優於預期及供應鏈改善。第三季毛利率46.3%，季增0.1個百分點、年減0.2個百分點，每股純益17.5元，高於第2季15.28元及去年同期15.84元。
展望第四季，隨著資料中心人工智慧（AI）加速器開始貢獻營收，聯發科預估單季營收達2101億至2218億元，季增25%至32%、年增40%至48%，有望再創單季營收新高。毛利率預估45%正負1.5個百分點，營業費用率26%正負2個百分點，財測以美元兌新台幣31.7元為基礎。
聯發科指出，第三季智慧手機業務營收季減1%、年減17%，占整體營收37%，但旗艦晶片表現相對突出，受惠客戶陸續推出新一代AI旗艦手機。
智慧邊緣平台則成為成長主力，第三季營收季增20%、年增63%，占整體營收58%。成長動能來自新智慧手機客戶的5G數據機、AI平板、AI PC及車用智慧座艙等多項新產品量產；電視SoC業務也因DRAM含量提高而帶動營收增加；電源管理IC業務第三季營收季增1%、年增18%，占比5%，主要受惠資料中心相關產品市占率提升。
聯發科強調，儘管消費性電子產品進入季節性需求淡季，AI加速器業務放量仍將推升第4季營收強勁成長。依據最新財測，全年美元計價營收成長率將超越原先高個位數百分比成長目標，顯示資料中心與邊緣AI業務正逐漸成為公司重要成長引擎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。