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緯創持續擴廠 AI需求尚未見頂

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

ODM大廠緯創（3231）30日代子公司SMS Infocomm Corporation公告，承租位於美國德州之廠房，廠房面積216,703平方英尺，租金總額約1,467.7萬美元，使用權資產金額約1,216.7萬美元，租期為6年3個月。近日CSP廠紛紛發布財報，並表示2027年資本支出將進一步大幅成長，顯示AI基礎建設需求仍尚未見頂。

緯創今年積極擴充產能，不僅加大投入新竹及高雄的產能，同時也預計向中光電收購其南科二廠，緯創指出，積極擴廠都是為了滿足客戶的強勁需求。美國方面，目前德州D1新廠也已開始量GB300運算版，同時D2廠已開始建置，預計明年可投產，廠房面積為D1兩倍。

不過在客戶需求的強勁成長下，自建廠房顯然不足以在第一時間跟上產能需求，因此緯創透過承租廠房，達到快速投產的目的，加快產能擴張速度。

緯創

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