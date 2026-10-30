鴻海董座劉揚偉：AI產業沒有泡沫化 明年持續兩位數成長

鴻海（2317）30日舉行鴻海科技日，針對AI泡沫化問題，董事長劉揚偉在會後表示，近期市場上出現許多AI財務風險的負面訊息，與風險有關就是泡沫化，很多人討論是否AI泡沫化，從兩個觀點來看，一是股票市場的泡沫化，二是產業的泡沫化。他明確指出，AI產業不會泡沫化。

他說，金融市場所擔心的泡沫，與產業講的不是同一個泡沫，而且外界把AI類比過去的網路泡沫，事實上，過去的網路也不是泡沫，要不然也不會創造出那麼多網路巨人，但是當時網路股票市場是泡沫，AI需求很清楚，AI產業不是泡沫，就像現在一樣，沒有人可以不用網路，AI也是一樣，過一陣子，沒有人與公司可以不用AI，AI產業是真的存在，需求非常巨大的。

他說，AI需求來自四個不同總類，一，來自model maker，二是雲端服務供應商（CSP），三是政府，四是企業，目前需求來自model maker與CSP，政府與企業需求還沒真正開始，政府企業還在想辦法如何應用AI技術，他們知道要用，但還不知道怎麼用，等到開發出來之後，需求更大，因此，AI產業泡沫不成立，至於股市泡沫他不知道。

劉揚偉說，他今天上午與OpenAI執行長奧特曼見面，去年鴻海宣布與OpenAI合作，過去這段時間，很多進展，做得不錯，讓OpenAI更能預測未來需求，對未來合作愈來愈具體，等具體合作確認之後會再對外報告。