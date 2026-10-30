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AI半導體投資帶動成長 台中市第3季公司登記資本額年增9.49%創新高

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台中市長盧秀燕（中）出席台灣美光台中四廠啟用儀式。台中經發局／提供
台中市長盧秀燕（中）出席台灣美光台中四廠啟用儀式。台中經發局／提供

經濟部統計，今年第3季台中市公司及商業登記家數、資本額等8項指標中，有4項居全國第一，自2021年第2季起，已連續22季維持至少4項指標稱冠，領先第二名城市的2項。其中，公司登記資本額年增9.49%，創2021年統計以來最高年增幅，展現AI半導體產業擴大投資、商業開發持續升溫，以及人口紅利帶動的經濟成長動能。

台中市經發局長張峯源表示，今年第3季與去年同期相比，台中公司登記家數增加2,137家，資本額年增9.49%，不僅創110年統計以來新高，增幅更達第二名城市的2.26倍。商業登記家數增加3,050家，資本額年增7.55億元。

進一步觀察產業類別，公司登記家數以專業、科學及技術服務業成長較顯著，資本額則以製造業居首；商業登記家數以營建工程業增加較多，資本額則以批發及零售業居冠，顯示製造業投資與商業消費共同帶動台中經濟發展。

張峯源表示，隨著AI及半導體需求持續成長，台中「一光一電」產業優勢逐步發揮，包括美光位於中科后里園區的先進封裝測試二廠（AATT2）日前正式啟用，台積電中科二期1.4奈米先進製程新廠預計明年起陸續完工投產。兩大國際科技企業持續布局，帶動半導體設備、關鍵材料及精密零組件等上下游供應鏈加速進駐，投資效益從晶圓製造、先進封裝測試向外擴散，逐步形成完整的科技產業聚落。

截至今年10月，「投資台灣三大方案」台中核定廠商已達378家，穩居六都第一，總投資金額達4,213億元，其中半導體暨光學相關產業投資1,528億元，占比約36%。

自2019年至今年7月底，台中新登記工廠6,735家、歇業6,102家，工廠總家數由1萬9,202家增至1萬9,835家，淨增633家，總家數及新增家數均居六都第一。

台中市第三季經濟指標。台中經發局／提供
台中市第三季經濟指標。台中經發局／提供

台灣人壽投資台灣超巨蛋。台中經發局／提供
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