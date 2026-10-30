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SEMICON West 2026舊金山落幕 首屆台灣供應鏈論壇聚焦台美合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI於SEMICON West舉辦首屆台灣供應鏈論壇，台美產官與企業代表齊聚一堂，共議產業合作與成長機會。圖／SEMI提供
SEMI於SEMICON West舉辦首屆台灣供應鏈論壇，台美產官與企業代表齊聚一堂，共議產業合作與成長機會。圖／SEMI提供

為期三天的SEMICON West 2026已於舊金山圓滿落幕。SEMI表示，SEMICON West首屆台灣供應鏈論壇聚焦台美合作，助台灣供應鏈拓展全球市場、提升國際競爭力；值得注意的是，今年台美產官與英特爾（Intel）、美光、台灣供應鏈業者共聚，有助深化半導體供應鏈韌性

SEMI表示，今年開展前夕舉辦首屆「Taiwan Supply Chain Forum（台灣供應鏈論壇）」。論壇由美國在台協會（AIT）、駐舊金山台北經濟文化辦事處（TECO in SF）及台灣電子製造設備工業公會（TEEIA）共同主辦，為台灣供應鏈搭建與國際半導體企業面對面交流的平台，促進與海外潛在客戶及合作夥伴的連結，吸引超過 130 位台美半導體製造商與供應鏈企業高階主管與會。

美國商務部副次長 Brandon Remington、加州州長商業及經濟發展辦公室（GO-Biz）副主任Maria Onorato、TECO in SF處長伍志翔，以及英特爾、美光、崇越科技等企業代表皆出席致詞或發表專題演講，共同探討投資、創新與策略合作的新機會。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業正邁入全球成長的新階段。台灣在先進製造、設備、材料、封裝與供應鏈執行具備堅實實力，美國則擁有世界級的製造與技術、人才及投資能量。雙方可在人才、技術、資本、廠房與製造及生態系五大面向攜手合作，彼此相輔相成，為產業永續成長奠定基礎。SEMI將持續致力連結台灣與全球夥伴，將連結轉化為商機。

在AI帶動半導體需求快速成長之際，美方產官與企業代表皆將台灣供應鏈視為可信賴的長期夥伴，期待深化台美在技術、服務與產業合作上的連結。

美國商務部副次長Brandon Remington表示，半導體供應鏈極為複雜，沒有任何國家能獨力完成；台美合作已延續數十年且是雙向的，長期累積的信任持續為雙方帶來效益，與可信賴夥伴合作更是強化供應鏈韌性的關鍵。

GO-Biz副主任Maria Onorato指出，在美國各州中，加州是台灣最大的貿易夥伴，去年雙邊商品貿易額達778億美元，逾440家台灣企業支撐近2.2萬個加州就業機會，顯示雙方合作互利共榮；GO-Biz也持續協助台灣企業拓展在加州的業務。

英特爾晶圓代工廠建設暨採購部門設備團隊副總裁副總裁Ben Fullmer指出，業者須彼此信任、共同創新，才能滿足強勁的市場需求；英特爾正透過台灣技術工作坊為台灣供應商開拓合作管道，並呼籲供應商帶來創新產品、及早建立備品與服務能力，攜手成長。

美光技術開發採購資深總監Shane Smith則表示，台灣在美光的全球營運中扮演重要角色；隨著美光在全球擴大布局，與各地供應夥伴彼此成就，產業發展仰賴整個生態系的合作與互信。

台灣供應鏈則以技術實力與服務能量回應，展現以台灣為核心、就近服務全球客戶的價值。TECO in SF處長伍志翔指出，每一顆晶片背後，都有台灣提供設備、材料與廠務的企業團隊。他認為，矽谷擅長構想突破性的創新，台灣則能將創新落實並大規模量產，雙方優勢互補，並期待將論壇對話轉化為具體合作專案。

崇越科技總裁李正榮表示，該公司一向在客戶需要的地方建立供應鏈平台，並於2021年設立美國據點，為當地客戶提供與台灣同等水準的服務。

此外，來自弘塑集團旗下的佳霖科技、均華精密、漢唐集成、鈺祥也分別分享在精密取放與鍵合設備、半導體廠務整合、AMC 化學濾網循環再生，以及先進封裝品質保證方案的技術與實務經驗，展現台灣企業憑藉深厚的研發與工程實力，正從提供單一產品走向整合製程、服務與永續的整體解決方案。

SEMI 供應鏈 舊金山

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