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LINE Premium「通話錄音」免費試用至明年1月

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE 30日宣布，LINE Premium新功能「通話錄製」於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，試用期間預計到2027年1月下旬，試用期間結束後，將轉為LINE Premium會員專屬功能。

用戶開啟功能後，即可在一對一語音或視訊通話中自行開始或暫停錄製。語音通話每次最多可錄製1小時；視訊通話則可依畫質設定，選擇最多錄製20分鐘或50分鐘。通話結束後，錄製檔案可傳送至「Keep筆記」或儲存至裝置，方便用戶保存與家人朋友討論的重要事項、行程安排等內容，日後隨時回顧。LINE日常基礎通訊與各項核心功能均維持現行模式，會員可透過LINE Premium選擇更細緻的進階體驗。

「通話錄製」支援一對一語音及視訊通話。用戶可在通話期間，點選畫面上的「通話錄製」即可開始。開始或停止錄製時，系統也會透過語音提示等方式提醒通話雙方，若對方使用較舊版本的LINE，可能無法收到相關提醒。語音通話每次最多可錄製1小時；視訊通話則可依需求選擇錄製畫質，使用建議畫質（720p）時，每次最多可錄製20分鐘；使用精簡畫質（480p）時，每次最多可錄製50分鐘。

通話結束後，錄製檔案會以MP4格式傳送至Keep筆記，方便用戶日後查看。用戶也可在「通話錄製檔」頁面中查看檔案狀態；若檔案尚未成功傳送至Keep筆記，可依畫面提示重新手動傳送，或儲存至裝置。若當日上傳至Keep筆記檔案超過1GB，將無法傳送至Keep筆記，可後續手動儲存至裝置。LINE Premium用戶只要啟用進階備份功能，存到Keep筆記的通話錄製內容不會過期。

LINE Labs開放免費試用期間，用戶可先至LINE設定，手動開啟「通話錄製」功能。

•步驟1｜將手機版LINE更新至26.16.0（含）以上或最新版本

•步驟2｜至LINE「主頁」點選右上角的「設定」（齒輪圖示）

•步驟3｜在LINE設定頁面中（往下滑）進入「LINE Labs」，即可啟用「通話錄製」

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