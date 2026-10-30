輝達總部發威 北投區預售屋奪2025、2026年前八月買氣王

從去年輝達（NVIDIA）總部將落腳北士科開始，就會當地房市帶來新的話題，統計實價揭露顯示，北市2025年預售揭露件數最多的就在北投區，當時北士科吹起一股輝達風潮，即使預售市場表現清淡，北投仍成為少數房市熱區，今年前八月北投仍延續該話題，仍是最熱門的預售銷售區段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北士科重劃區在重劃區開發初期就銷售狀況不錯，後來第七波管制後沉寂一陣子，去年中開始輝達進駐消息傳出後，房市又迎來一波新的買氣，一直到現在北士科仍是房市順銷區域，且區域內不乏中高總價的個案熱銷，因而讓北投成為近兩年的房市熱區，不過科技業進駐效益還是以重劃區內最為受惠，外溢效果目前有限。

統計顯示今年前八月的北市預售的交易熱區，第一名為北投區實價揭露629戶，其次則是文山區的516戶，與中山區的348戶，2025年全年則是以北投居冠，共揭露852戶，文山區579戶，大同區479戶第三，2024年全年揭露最多的則是中山區的1,099戶，文山區920戶，北投區839戶。

觀察可發現，除了北投區受惠科技業題材銷售穩定外，文山區也是房市相對熱門區域，主要區域內有指標大案「元利四季莊園」帶頭熱銷，個案包括超大基地、品牌建商與豐富休閒會館，房價也寫下區域高價。

曾敬德表示，相對中南部地區，雙北的預售案量縮幅度相對較小，品牌建商、基地規模、付款方式與平面車位等條件，若都能符合的個案仍有機會創造出穩定的銷售成績。