快訊

店家直播向顧客介紹米格魯有多好養 牠全程失控網笑：這是勸退影片吧

河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 高大成指3點狠打臉：從頭到尾說謊

毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

輝達總部發威 北投區預售屋奪2025、2026年前八月買氣王

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
實價登錄顯示今年前八月的北市預售的交易熱區，第一名為北投區實價揭露629戶，2025年全年則是以北投居冠，共揭露852戶，顯示去年中開始輝達進駐消息傳出後，房市又迎來一波新的買氣，一直到現在北士科仍是房市順銷區域，惟科技業進駐效益以重劃區內最受惠，目前外溢效果有限。信義房屋／提供
實價登錄顯示今年前八月的北市預售的交易熱區，第一名為北投區實價揭露629戶，2025年全年則是以北投居冠，共揭露852戶，顯示去年中開始輝達進駐消息傳出後，房市又迎來一波新的買氣，一直到現在北士科仍是房市順銷區域，惟科技業進駐效益以重劃區內最受惠，目前外溢效果有限。信義房屋／提供

從去年輝達（NVIDIA）總部將落腳北士科開始，就會當地房市帶來新的話題，統計實價揭露顯示，北市2025年預售揭露件數最多的就在北投區，當時北士科吹起一股輝達風潮，即使預售市場表現清淡，北投仍成為少數房市熱區，今年前八月北投仍延續該話題，仍是最熱門的預售銷售區段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北士科重劃區在重劃區開發初期就銷售狀況不錯，後來第七波管制後沉寂一陣子，去年中開始輝達進駐消息傳出後，房市又迎來一波新的買氣，一直到現在北士科仍是房市順銷區域，且區域內不乏中高總價的個案熱銷，因而讓北投成為近兩年的房市熱區，不過科技業進駐效益還是以重劃區內最為受惠，外溢效果目前有限。

統計顯示今年前八月的北市預售的交易熱區，第一名為北投區實價揭露629戶，其次則是文山區的516戶，與中山區的348戶，2025年全年則是以北投居冠，共揭露852戶，文山區579戶，大同區479戶第三，2024年全年揭露最多的則是中山區的1,099戶，文山區920戶，北投區839戶。

觀察可發現，除了北投區受惠科技業題材銷售穩定外，文山區也是房市相對熱門區域，主要區域內有指標大案「元利四季莊園」帶頭熱銷，個案包括超大基地、品牌建商與豐富休閒會館，房價也寫下區域高價。

曾敬德表示，相對中南部地區，雙北的預售案量縮幅度相對較小，品牌建商、基地規模、付款方式與平面車位等條件，若都能符合的個案仍有機會創造出穩定的銷售成績。 

輝達 總部 北投 預售屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北房價叩關百萬！「時華」高樓層傳成交破百萬元

台積電再擴廠帶動中科特區豪宅發燒 福科路今年8筆破5,000萬元

30天賣102戶！台南「寶實二代」 直逼7字頭

買賣雙方價格拉鋸 中信房屋：10月交易量月減0.6%、年增3%

相關新聞

AI 紅利逐步外溢傳產 製造業景氣連五個月亮黃紅燈

AI商機持續支撐國內製造業景氣。台經院今（30）日公布9月製造業景氣訊號值為16.22分，較8月下降0.26分，燈號連續五個月維持代表景氣揚升的黃紅燈。且隨著AI需求逐漸向周邊產業擴散，機械設備業、基本金屬業等傳統產業景氣也逐漸回溫。

輝達總部發威 北投區預售屋奪2025、2026年前八月買氣王

從去年輝達（NVIDIA）總部將落腳北士科開始，就會當地房市帶來新的話題，統計實價揭露顯示，北市2025年預售揭露件數最多的就在北投區，當時北士科吹起一股輝達風潮，即使預售市場表現清淡，北投仍成為少數房市熱區，今年前八月北投仍延續該話題，仍是最熱門的預售銷售區段。

全球 ICT 出口首破5兆美元 台灣躍居前三強

AI浪潮改寫全球資通訊產業版圖，台灣ICT商品出口競爭力大幅躍進。經濟部統計處30日公布分析，2025年台灣資通訊科技（ICT）商品出口達4,670億美元，全球市占率13%，超越歐盟、躍居全球第三；其中電腦及周邊設備出口市占率更從2016年的2.1%攀升至20%，躍居全球第二。

SEMICON West 2026舊金山落幕 首屆台灣供應鏈論壇聚焦台美合作

為期三天的SEMICON West 2026已於舊金山圓滿落幕。SEMI表示，SEMICON West首屆台灣供應鏈論壇聚焦台美合作，助台灣供應鏈拓展全球市場、提升國際競爭力；值得注意的是，今年台美產官與英特爾（Intel）、美光、台灣供應鏈業者共聚，有助深化半導體供應鏈韌性

志聖策略投資暉盛科技深化電漿技術布局 擴大先進封裝版圖

志聖工業（2467）今日宣布，以策略性投資人身分認購暉盛科技（7730）私募普通股1,900張，交易完成後預計持股約4.68%。此項投資以強化先進封裝關鍵製程技術、擴大客戶服務範圍為核心，結合雙方在電漿處理與熱製程、自動化設備的優勢，從單機設備供應走向跨製程整合方案。

東元在鴻海科技日亮相一站式整合交付 搶攻 AI 基建商機

東元（1504）30日二度參展鴻海科技日，聚焦於與鴻海（2317）合作的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）概念為展示主軸，其為基於 NVIDIA DSX POD 參考設計所打造。透過40呎貨櫃整合IT機櫃、冷卻與電力配電等系統，展現從關鍵設備到機電工程的一站式整合交付能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。