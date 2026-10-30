東元在鴻海科技日亮相一站式整合交付 搶攻 AI 基建商機

東元（1504）30日二度參展鴻海科技日，聚焦於與鴻海（2317）合作的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）概念為展示主軸，其為基於 NVIDIA DSX POD 參考設計所打造。透過40呎貨櫃整合IT機櫃、冷卻與電力配電等系統，展現從關鍵設備到機電工程的一站式整合交付能力。

繼去年與鴻海透過換股建立策略聯盟後，東元持續深化雙方合作，發揮垂直整合綜效，掌握AI算力需求帶動的基礎建設商機。東元董事長利明献表示，AI正重塑全球產業競爭格局，資料中心已成為支撐算力發展與產業升級的關鍵基礎設施。

利明献指出，東元以模組化解決方案串聯電力、冷卻、工程與能源管理，並透過併購馬來西亞Dynaciate (現更名TECO NXG Integrated Services Sdn. Bhd.)，加速推進集團成為「AI資料中心解決方案提供者」。藉由擴大模組化資料中心（Modular Data Center）工程承接能力，並在工廠完成超過 80% 的模組化作業，有效縮短交付時間，協助客戶加速部署並提升競爭力。

東元指出，此次會場展出的「一體式模組化資料中心（All-in-One MDC）」概念，為基於 NVIDIA DSX POD 參考設計打造，以40呎貨櫃為載體，整合IT機櫃、交直流控制盤、冷卻系統、能源管理系統（EMS）及消防設備，具體呈現運算設備與機電基礎設施的整合配置。

東元表示，除了與鴻海合作基於 DSX POD 的模組化資料中心（MDC）概念外，東元整體MDC方案涵蓋IT、散熱、電力、發電機及EMS五大核心模組，可依客戶需求、場域條件與可靠度要求彈性配置。

東元強調，目前正於馬來西亞執行MW級模組化資料中心專案，將整合模式落實於實際建置，回應大型雲端服務供應商（Cloud Service Provider）對快速部署與彈性擴充的需求，預計今年年底前完成並對外展示。