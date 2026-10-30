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廣達全力推動智慧醫療 新創子公司達穎智能成先鋒

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
廣達技術長張嘉淵出席與美國麻省理工學院（MIT）合辦的年度科技論壇。記者蘇嘉維／攝影
廣達技術長張嘉淵出席與美國麻省理工學院（MIT）合辦的年度科技論壇。記者蘇嘉維／攝影

代工大廠廣達（2382）技術長張嘉淵表示，為推動醫療科技走向市場，廣達成立新創子公司達穎智能（DaVinCare），且近年將持續聚焦在智慧醫療，以人本為核心，推動健康、醫療與治療應用。

廣達與美國麻省理工學院（MIT）合辦的年度科技論壇於30日登場，張嘉淵表示，醫療科技不能單純依賴研發單位或是代工廠，更重要的是要結合醫療院所掌握的專業知識及能力。

張嘉淵表示，廣達打造如溫室環境，將MIT頂級研發單位打造的雨林資源放到溫室中培養，最終培育出的東西就可應用在達穎智能落地應用在醫療場域當中。

至於當前AI發展及醫療產業的趨勢，張嘉淵也提到面對高齡化與少子化，所帶來的人口結構產生變化，在勞動力不足情況下，AI將可望藉此補足醫療量能，因此使精準醫療需求誕生，看好未來預測性、預防性及個人化將成為後續智慧醫療市場的發展重點。

張嘉淵也表示，AI應用正逐步走出資料中心，未來趨勢將是把AI應用完整的整合在穿戴產品當中，將健康指標群體轉向個人。

廣達 MIT

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