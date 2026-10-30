新竹市智慧地政白皮書出爐 推 AI 法規檢索服務

新竹市政府與逢甲大學29日共同舉辦「新竹智慧地政—From AI to Apex」成果發表會，由市長高虹安主持，正式發表《新竹智慧地政白皮書》及未來數位轉型發展藍圖，展示三大AI應用情境，展現新竹市將前瞻科技導入公共服務與城市治理的具體成果。現場同步發表與在地新創公司合作開發的「地政AI法規檢索服務」，透過AI協助查找法規、函釋及司法案例，並歸納問題重點，提升地政業務效率與專業服務品質。

高虹安表示，新竹市是台灣科技產業發展的重要城市，市府持續推動智慧科技融入公共服務與城市治理。地政業務不僅是城市建設的基礎，更直接關係市民財產權益。隨著科技產業發展及人口成長，地政案件量與行政負荷持續增加，如何運用AI提升行政效率、減輕同仁負擔，同時確保服務品質與民眾權益，已成為市府推動數位轉型的重要課題。

高虹安指出，市府自114年起陸續導入「不動產登記案件AI協審系統」及「預售屋定型化契約AI審核系統」等智慧應用，其中「不動產登記案件AI協審系統」更榮獲2026台灣AI卓越獎肯定。115年持續推出「新竹市幸福宜居網3.0」及「AI皮卡特派員」，運用自然語言處理技術，協助民眾查詢地政資訊及空間圖資，讓公共資訊更加容易取得。此外，透過AI輔助文件辨識、資料比對與異常提醒，可協助地政人員提升審查效率，減少重複性行政作業，讓同仁將更多時間投入專業判斷與民眾服務，實現科技效率與服務溫度兼具的智慧地政。

此次新竹市政府發表的《新竹智慧地政白皮書》，透過行政業務診斷、AI應用優先順序評估及組織數位轉型策略，規劃未來三至五年的智慧地政發展路徑，並以三項概念驗證（Proof of Concept, PoC）展示未來應用潛力。

第一項為「城市數位孿生與跨域情境模擬」，以15分鐘城市生活圈為核心，結合都市空間、交通及環境資訊，模擬綠蔭步道、就學路線及雨天步行環境等情境，探索AI協助城市空間分析與公共設施規劃的可能性。第二項為「行政地價動態模擬與決策支援」，透過整合地價及相關空間資訊，探索不同情境下的地價變化與政策影響，提供未來土地政策分析及行政決策參考。第三項則為「地政專屬AI助理Path」，以地政專業知識及行政作業需求為基礎，探索AI在法規查詢、知識整合與行政流程輔助等方面的應用，逐步提升地政業務的數位協作能力。

成果發表會並安排產官學專家交流座談，由逢甲大學陳建元教授主持，邀請內政部地政司專門委員何圳達、逢甲大學地理資訊系統研究中心主任周天穎、國立政治大學地政學系教授孫振義、台北市政府參事游適銘，以及安富財經科技公司副總經理鄧筱蓉等跨領域專家，共同探討AI技術應用、資料治理、跨機關整合及政府組織數位轉型等重要議題。

與談交流亦關注AI應用從單一科室走向跨局處協同治理的發展方向。由於都市更新、住宅政策、公共設施配置、產業用地及氣候韌性等課題，往往涉及多個行政機關，未來智慧地政除持續深化地籍、地價、測量、地用及重劃等五大科室的AI應用外，也可進一步建立跨局處資料整合及政策決策支援機制，讓AI從提升行政效率的工具，逐步成為城市治理的重要輔助。

此外，面對AI技術快速演進，與談亦提出加速跨局處整合及政策實證的建議，朝向「三年初步落地、五年深化成熟」的發展方向，在兼顧資料安全、風險管理與人工監督的前提下，逐步推動AI地政治理的實際應用。

何圳達表示，肯定新竹市地政處採取「小步快跑、快速迭代」的推動策略。面對AI技術快速發展，政府應透過持續測試與滾動修正，讓系統更貼近行政現場需求。他指出，內政部與地方政府在智慧地政發展方向上具有共同目標，期盼藉由此次交流，持續導入創新技術，減輕地政人員工作負擔、提升行政效能，並進一步保障民眾權益。

孫振義則在論壇時表示，相較於六都，新竹市更適合於積極發展「AI治理」！AI的行政效益如何證明？AI的行政責任如何確保？跨局處整合是否可能成為下一階段的缺口？五年推動時程是否需要加速？這些都是從「AI工具」進化到「AI治理」路程上重要的課題。新竹市政府與逢甲大學陳建元教授團隊的結合，就是賣出最成功的第一步。孫振義最後強調：AI導入的起點是行政效率，但終點應該是公共價值。

高虹安市長最後感謝內政部共同見證成果發表，以及逢甲大學研究團隊與各界專家的參與和協助，並勉勵地政處同仁持續精進AI應用能力，讓科技成為行政減負與服務升級的重要助力。未來市府將依循《新竹智慧地政白皮書》，持續推動系統建置、資源配置、人才培育及跨機關協作，在兼顧行政效率、資料安全與公共價值的基礎上，逐步實現智慧地政發展願景，朝向「From AI to Apex & Leave No One Behind」邁進，打造更智慧、更便民、更具韌性的宜居城市。

高虹安（後排右四）、秘書長張治祥（後排右三）、處長何憲祺（後排左三）與地政處團隊於發表會合照。新竹市政府／提供

論壇主持人陳建元教授（左ㄧ）和與談人孫振義教授（右一）。新竹市政府／提供

新竹市政府地政處處長何憲祺（右三）與論壇主持人陳建元教授（左四）及與談人合照。新竹市政府／提供