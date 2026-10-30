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TANET 與 ICS 研討會 探討 AI 轉型關鍵應用

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台灣資訊與網路界的年度盛事「2026年台灣網際網路研討會（TANET）」與「國際計算機會議（ICS）」，29日至31日舉行。此屆大會以「創造智慧網路 驅動數位生活」為主題，探討AI與數位科技在產業智慧化轉型中的關鍵應用。

TANET自1995年創辦以來，已是台灣資訊領域最具影響力的學術研討會；而自1973年創辦的ICS則為每兩年舉行一次的國際重要盛事。兩大指標性會議今年強強聯手，深入探討生成式AI（Generative AI）、資訊安全、智慧治理、等跨域核心議題，建立學術界、產業界與公部門之間的前瞻交流平台。

此屆研討會涵蓋多項前瞻議題，包括生成式AI、資訊安全與隱私保護、智慧治理、綠色永續、醫療科技等，並延伸至相關之跨域整合與系統性研究，特別強調跨領域方法、技術創新與價值導向之協同發展，期望促進學術界、產業界與公部門之間具深度與前瞻性的學術交流與合作。

TANET依研究主軸分為九大主題、41個子領域，涵蓋次世代AI、數位韌性、雲端技術應用、個資保護、數位創新學習、互動媒體與使用者體驗、計算機系統理論與應用、網路資訊系統跨域合作、醫療科技，以及台灣學術網路發展論壇等。

ICS則設有八大主題，內容涵蓋AI和機器學習、數據科學與智慧分析、智慧型網路和次世代通訊、物聯網、邊緣運算和雲端智能、網路安全且可信任智慧運算、AI賦能的軟體與資訊系統、智慧系統的計算技術、智慧醫療和新興AI應用等。

為了帶給與會者最前瞻的產業趨勢，大會亦精心安排多場重量級專題演講與論壇。邀請到的學術界與產業領袖包括：國立雲林科技大學張傳育校長、國立台北商業大學張瑞雄前校長、佛光大學趙涵 `㨗` 校長，以及國立台北大學張玉山副校長等人，將於現場分享最新研究成果。

此次研討會廣邀資訊科技領域專家、大專校院資訊團隊及網路從業人員共同參與，期望透過高規格的跨界對話，激盪創新的科技思維，不僅為台灣培育新一代優秀資訊人才，更進一步提升台灣在國際數位浪潮中的科技競爭力。

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