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幣安遭黑客入侵 引發全球關注 資安需求將再度提升
全球規模最大的加密貨幣交易平台幣安(Binance)於昨（29）日遭遇黑客入侵，客戶資產損失初步估算介乎17億至57億美元。近期資安事件不斷，引發全球對於網路安全的重視，企業開始加大網路安全支出，資安股有望受惠。普鴻科技昨日發表後量子密碼（PQC）產品，成市場焦點，今日獲買盤湧入，股價一度觸及漲停。
據外媒報導，幣安正緊急調查並凍結相關資產，並證實目前已凍結約30億美元資產，且數字可能隨追蹤進度繼續攀升。該交易所還強調，尚無法確認用戶資金受影響，用戶資產安全為當前優先處理事項。
近期一連串高調網攻與AI發現的漏洞，令市場憂心全球性加密危機。加密交易公司JPEG Trading聯合創始人Kevin March直言：「這是前所未見的。」法人表示，這或許將加快後量子密碼發展進度，企業或許會有更大意願朝向PQC產品進行轉移。
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