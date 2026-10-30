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影／鴻海科技日登場 劉揚偉：攜手夥伴一起贏
年度科技盛事「鴻海科技日」今天盛大登場，展示電動車、AI伺服器等多項前瞻佈局。鴻海董事長劉揚偉登台致詞指出，集團累積逾50年垂直整合與全球物流實力，全球百萬名員工中，工程師人數已達12萬2000人，其中包含約7萬8000名系統設計工程師；去年為全球第一線客戶導入高達941個新產品，平均每天推出2.5個新產品，展現從設計驗證到量產的研發能量。
演說尾聲，劉揚偉特別提出「分享（Share）」、「合作（Collaborate）」與「共榮（Thrive）」三大核心理念。他表示，鴻海將精密加工技術與垂直整合細節公開分享，期盼吸引更多人參與；而在合作上，供應鏈夥伴與客戶是推動垂直整合最重要的力量，正因夥伴交付最嚴苛的難題，才有今天的鴻海。
劉揚偉強調，透過深度分享與緊密合作，最終目標是實現「大家一起贏」的產業共榮生態系，絕非只有鴻海一家獨贏。
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