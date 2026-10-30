影／鴻海科技日登場 劉揚偉：攜手夥伴一起贏

年度科技盛事「鴻海科技日」今天盛大登場，展示電動車、AI伺服器等多項前瞻佈局。鴻海董事長劉揚偉登台致詞指出，集團累積逾50年垂直整合與全球物流實力，全球百萬名員工中，工程師人數已達12萬2000人，其中包含約7萬8000名系統設計工程師；去年為全球第一線客戶導入高達941個新產品，平均每天推出2.5個新產品，展現從設計驗證到量產的研發能量。

演說尾聲，劉揚偉特別提出「分享（Share）」、「合作（Collaborate）」與「共榮（Thrive）」三大核心理念。他表示，鴻海將精密加工技術與垂直整合細節公開分享，期盼吸引更多人參與；而在合作上，供應鏈夥伴與客戶是推動垂直整合最重要的力量，正因夥伴交付最嚴苛的難題，才有今天的鴻海。

劉揚偉強調，透過深度分享與緊密合作，最終目標是實現「大家一起贏」的產業共榮生態系，絕非只有鴻海一家獨贏。

鴻海董事長劉揚偉今天在鴻海科技日登台演講，說明集團全球布局與軟硬整合研發成果。 記者張文玠／攝影

鴻海電動車策略長關潤今天在鴻海科技日發表MODEL A +等3款全新電動車。 記者張文玠／攝影

工業富聯董事長鄭弘孟今天出席鴻海科技日登台演說，說明AI伺服器與智慧製造發展趨勢。 記者張文玠／攝影

鴻海科技日今天發表3款全新電動車，圖為Model K+。 記者張文玠／攝影

Google Cloud全球矽晶片技術與製造副總裁Rehan Sheikh今天出席鴻海科技日發表專題演講。 記者張文玠／攝影

鴻騰董事長盧松青今天在鴻海科技日登台演講，分享關鍵零組件技術與前瞻布局。 記者張文玠／攝影

鴻海董事長劉揚偉今天在鴻海科技日登台演講，說明集團全球布局與軟硬整合研發成果。 記者張文玠／攝影

鴻海科技日今天登場，參觀貴賓於會場駐足細看鴻海歷史與發展成果展示牆。 記者張文玠／攝影

鴻海科技集團輪值CEO蔣集恆今天出席鴻海科技日，登台發表專題演說。 記者張文玠／攝影

鴻海董事長劉揚偉今天在鴻海科技日登台演講，說明集團全球布局與軟硬整合研發成果。 記者張文玠／攝影

鴻海科技日今天展示輝達AI機櫃。 記者張文玠／攝影