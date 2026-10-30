台中經濟指標連22季稱冠 AI 半導體投資帶動

台中經濟展現強勁成長動能！中市府經濟發展局指出，根據經濟部最新統計，115年第3季台中市公司及商業登記家數、資本額等8項指標中，有4項居全國第一，自110年第2季起，已連續22季維持至少4項指標稱冠，領先第二名城市的2項。

其中，公司登記資本額年增9.49%，創110年統計以來最高年增幅，展現AI半導體產業擴大投資、商業開發持續升溫，以及人口紅利帶動的經濟成長動能。

經發局長張峯源表示，今年第3季與去年同期相比，台中公司登記家數增加2,137家，資本額年增9.49%，不僅創110年統計以來新高，增幅更達第二名城市的2.26倍；商業登記家數增加3,050家，資本額年增7.55億元。

進一步觀察產業類別，公司登記家數以專業、科學及技術服務業成長較顯著，資本額則以製造業居首；商業登記家數以營建工程業增加較多，資本額則以批發及零售業居冠，顯示製造業投資與商業消費共同帶動台中經濟發展。

張峯源指出，隨著AI及半導體需求持續成長，台中「一光一電」產業優勢逐步發揮，包括美光位於中科后里園區的先進封裝測試二廠日前正式啟用，台積電（2330）中科二期1.4奈米先進製程新廠預計明年起陸續完工投產。

兩大國際科技企業持續布局台中，帶動半導體設備、關鍵材料及精密零組件等上下游供應鏈加速進駐，投資效益從晶圓製造、先進封裝測試向外擴散，逐步形成完整的科技產業聚落。

經發局說明，根據經濟部統計，截至今年10月止，「投資台灣三大方案」台中核定廠商已達378家，穩居六都第一，總投資金額達4,213億元，其中半導體暨光學相關產業投資1,528億元，占比約36%。

包括大立光（3008）投入逾80億元，於精科園區及台中產業園區購置7座廠房；半導體設備業者鴻勁精密（7769）、志聖（2467）及聖凰科技陸續擴建廠房或布局研發據點；關鍵材料業者巨菱精密化學、新萊應材分別布局台中港廠及梧棲新廠。

三福氣體、李長榮先進材料及聯華林德氣體等企業也持續加碼投資，帶動設備、材料、零組件及研發等產業鏈群聚發展。

製造業投資成長也反映在工廠登記數據上。經發局表示，自108年至今年7月底，台中新登記工廠6,735家、歇業6,102家，工廠總家數由1萬9,202家增至1萬9,835家，淨增633家，總家數及新增家數均居六都第一。

其中，新登記工廠以金屬製品製造業增加最多，受惠電子半導體先進製程擴廠、運輸工具及車用電子產能提升，以及航太零組件需求成長，帶動金屬製品產業朝高值化、精密化發展，進一步擴大設廠需求。

除了製造業投資加速，台中商業開發也持續升溫。經發局指出，隨著重大建設與生活機能逐步完善，台中人口逼近287萬人，穩居全國第二大城市，帶動餐飲、零售及商業服務需求。

近期，包括台灣人壽投資600億元於水湳打造「台灣超巨蛋」，捷運市政府站(G9-1)及文心崇德站(G6)聯合開發案進入興建階段；漢神洲際購物廣場、台中101置地廣場及烏日高鐵特區「D-ONE第一大天地」等大型商業開發案也持續推進，帶動軌道經濟與複合式商業發展。

此外，國際旅宿投資同樣熱絡，包括全台首間安達仕酒店預計年底完工，台中商銀「台中之鑽」引進的JW萬豪酒店也進入完工階段，歐洲百年飯店品牌凱賓斯基則預告進駐D-ONE第一大天地，顯示國際飯店集團均持續看好台中商務、觀光及高端旅宿市場發展潛力。

會展經濟更成為帶動城市消費的新動能。經發局表示，台中國際會展中心啟用後，展覽及活動需求熱絡，預估截至今年底累計辦理58場展覽、吸引222萬人次，創造658億元商機；農曆春節前已有16場尾牙預約，明年更已排定60檔展覽。

透過展會吸引商務旅客與參展人潮，進一步帶動周邊旅宿、餐飲、交通及零售消費，讓展覽效益延伸至城市各產業，發揮「一展帶百業」的經濟效益。

經發局強調，從AI半導體產業鏈擴大投資，到大型商業開發及會展經濟成長，台中正逐步形成製造業與商業相互帶動的雙引擎發展模式，並於2026年《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查「經濟與就業」面向獲六都第2肯定。

展望未來，市府將持續完善投資環境、協助企業排除投資障礙，串聯產業聚落、重大建設及商業服務，吸引更多國內外企業深耕台中，擴大投資、就業與消費效益。

盧秀燕市長出席台灣美光台中四廠啟用儀式。中市經發局／提供