AI 算力需求再升級 ODM 四雄營運添柴火

Anthropic營收爆發式成長，帶動AI算力需求持續升溫，外資看好2027年TPU機櫃需求翻倍，鴻海、英業達等供應鏈可望受惠。AI伺服器出貨動能延續，第4季營運再添成長引擎。

法人分析，Anthropic營收快速成長，帶動AI算力需求持續擴大。2026年上半年營收達162.9億美元，年增1,300%，隨營收規模擴大，算力費用占營收比重明顯下降，顯示營運槓桿逐步改善。Anthropic主要透過外部雲端業者租用算力，目前已揭露七項算力及基礎建設合約，總金額達6,370億美元。

展望算力架構，法人指出，2027年上半年仍將以GPU及亞馬遜AWS、Google雲端算力為主，隨博通（Broadcom）TPU v8i於2027年大量部署，預期2027至2028年TPU機櫃占比將接近五成。供應鏈方面，TPU機櫃相關廠商包括Celestica、英業達、鴻海，可望受惠2027年TPU機櫃需求翻倍成長。

此外，法人表示，第二階段雲端服務供應商（Tier 2 CSP）xAI、Nscale及Lambda AI也將陸續擴充算力，其中Nscale及Lambda AI預計2027年開始提供算力，相關供應商包括戴爾（Dell）、美超微（Supermicro）、鴻海及和碩，可望同步受惠。仁寶則可望隨2027年戴爾AI伺服器訂單挹注，帶動AI營收占比大幅提升。

伺服器代工廠（ODM）方面，法人補充，2026年第3季營收普遍優於預期，鴻海、廣達、技嘉及緯穎營收均創歷史新高，9月起部分VR機櫃已開始貢獻營收。不過，隨產品組合變化，預期毛利率將小幅季減。其中，技嘉與同業的差異在於庫存維持低檔，且產品組合優於預期，預期毛利率可望維持雙位數水準。

展望第4季，法人預期，GB機櫃出貨比重仍將明顯高於VR機櫃，帶動ODM營收持續季增。目前相關個股本益比約10至12倍，評價仍具吸引力，維持看好相關供應鏈後市。