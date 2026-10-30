鴻海科技日發表 Model A+與 K+等三款電動車

鴻海（2317）持續展現為汽車客戶提供委託設計製造服務（CDMS）的實力，30日鴻海科技日上，發表三款鎖定滲透率仍低之市場的全新參考設計電動車（reference electric vehicles），同時提供具成本競爭力的選項與彈性的設計平台。

於主舞台登場，兩款吸睛休旅車設計概念的MODEL A+與MODEL K+，以及小型貨卡MODEL K，將鴻海的電動移動布局延伸至日本廣受歡迎的K-Car輕型貨車級距，也讓集團自六年前推出首款參考車型以來，參考設計電動車陣容累計達12款。

鴻海電動車事業策略長關潤（Jun Seki）表示：「全新參考設計電動車加入鴻海逐漸擴大的電動移動生態系，持續為客戶與合作夥伴加速產品上市時程、降低成本並導入新技術。」

鴻海科技日是全球最大電子製造服務商的年度旗艦科技盛會，也是集團B2B電動車的全球首發舞台。在台北的展區現場，鴻海電動移動生態系展示了從材料、電芯、電池模組到電池管理系統（BMS）的研發成果，以及電子電氣架構（E/E架構）與電動二輪車、電動三輪車動力系統。

另外，本次展出的車款中，特別右駕版MODEL B，可讓活動參與者一睹CDMS合作成果；開場主舞台上，本田技術研究所（Honda R&D Co., Ltd.）與三菱電機移動（Mitsubishi Electric Mobility）亦分別發表演講，分享與鴻海在電動移動領域的合作進展。

源自於MODEL A的理念基礎，並瞄準持續成長的全球 SUV 市場，擴大B2B產品組合的布局，MODEL A+是一款融合奢華風格與純正越野本色的休旅車。MODEL A+搭載輪內馬達（In-Wheel Motor）技術與可選配的電子電氣架構（EEA），在狂野強勁外型之下藏有先進尊榮的座艙體驗，可因應涉水通行等緊急狀況，並作為臨時生活空間，為奢華露營與電動移動生活型態提供備援電力。兼顧優異的空間效率與行駛性能，為希望進入高附加價值 EV 市場的企業，提供差異化商品開發的可能。

MODEL K+是一款專為活力年輕族群打造、兼具鮮明個性與親民價格的休旅車。以現代手法重構懷舊元素，重新詮釋City Pop風格的美好體驗。這款極具辨識度的生活風格休旅車，主要鎖定利基市場，目標客戶包括希望開發自有品牌生活風格電動休旅車的B2B業者，以及希望為年輕消費者提供平價且具特色車款的車廠。MODEL K+聚焦於大量生產車型難以對應的個性化需求，搭載輪內馬達技術，外觀、內裝、續航里程與電子電氣架構皆可客製化，以具競爭力的價格，實現差異化商品佈局的可能性。

MODEL K是一款兼具實用性與未來感的貨卡，對應配送、行動商業、防災用途等多元商用需求，專為具前瞻思維的企業主打造。MODEL K以注重實用性的車體結構布局為基礎，可與各式車體改裝及服務組合，應用於最後一哩物流，移動商鋪，或者是行動供電站。其設計有助於符合環保法規，提供重視減碳的創業者、地方政府與政府機關參考各式選擇，同時透過降低能源使用與維護成本，帶來更低的總持有成本（TCO）。