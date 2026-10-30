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台積電再擴廠帶動中科特區豪宅發燒 福科路今年8筆破5,000萬元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
福科路今年罕見出現8筆總價逾5,000萬元新成屋交易，顯示豪宅聚落逐漸向中科延伸。記者宋健生/攝影
福科路今年罕見出現8筆總價逾5,000萬元新成屋交易，顯示豪宅聚落逐漸向中科延伸。記者宋健生/攝影

台積電中部擴廠腳步不停，房市也跟著升溫。實價登錄顯示，台中福科路今年以來已有8筆總價逾5000萬元的新成屋交易，最高達6,858萬元，單價落在74.2萬至84.2萬元，顯示西屯豪宅聚落正從七期往中科延伸。

台積電中科二期園區四座新廠正加緊興建，日前又砸388億元取得友達13萬坪廠房，進一步擴大中部生產聚落。市場預期，產能持續擴張帶動的科技人才與股市紅利，為中科房市帶來新一波需求。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，過去西屯區豪宅交易多集中於七期周邊，中科一帶在科技新貴買盤帶動下，呈現價量雙揚趨勢，不過仍以總價帶在2,000萬至4,000萬元的物件為大宗。加上目前房市氛圍壓抑，特殊高價買賣偏向個案表現居多。

據了解，此8筆交易皆為「寶輝VILLAGE」新成屋，該案其餘實登揭露交易還包含十多筆單價74萬至84萬元的成交紀錄，反映高端買盤相對集中，研判與建商品牌、規劃定位與整體社區質感有關。

「寶輝VILLAGE」為中部首見的國際總體城區開發案，規劃之初即保留商業整合空間，目前部分品牌商家已陸續進駐裝修，包含星巴克、國泰金控旗下國泰世華銀行、全台最大的韓式料理、好膳企業餐飲集團與日本時尚眼鏡品牌JINS等。

由於第一、二期落成實景受市場好評，後續第三期「寶輝THE TOWER」的交屋進度，與第四期新案「GARDEN HILL」進場時程也備受關注。

由於中科核心第一圈的土地供給有限、新案釋出較少，位於台灣大道、玉門路口的「磐鈺雲詠」為區內少數成交觸及7字頭單價預售案，總價落在3,900萬至4,200萬元之間。

而中科第二圈的高價宅聚落則已跨進七期、單元二。實登資料顯示，近一年內總價逾5,000萬元新成屋住宅大樓交易，出現在「聯聚瑞和大廈」、「寶輝SKY TOWER」、「寶輝CITY PARK」，以及單元二的「雙橡園2279」等共14筆，品牌效應仍屬關鍵。

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