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輝達鴻海合作AI模組化資料中心　東元列背板關鍵供應商

中央社／ 台北30日電

鴻海今天舉行年度科技日（HHTD 26）開幕式，在人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）主管演講中，秀出背板顯示主要供應鏈廠商，其中電機大廠東元（1504）入列輝達與鴻海合作AI模組化資料中心的供應鏈廠商之一。

鴻海在科技日現場展示以輝達Vera Rubin平台為核心的DSX POD模組化AI工廠參考設計。輝達AI與高效能運算（HPC）超大規模基礎架構解決方案資深總監哈里斯（Dion Harris）演說表示，從DSX、核心系統到實際的AI模型，雙方整合合作涵蓋整個技術架構的每一層，輝達與鴻海攜手，並與整個生態系合作，打造垂直整合的解決方案。

東元接受記者詢問表示，此次第2度參展鴻海科技日，聚焦與鴻海合作的模組化資料中心MDC（Modular Data Center）概念展示，為NVIDIADSX POD參考設計打造。

東元指出，透過40呎貨櫃整合IT機櫃、冷卻與電力配電等系統，展現從關鍵設備到機電工程的一站式整合交付能力。

東元表示，2025年與鴻海透過換股建立策略聯盟後，東元持續深化雙方合作，發揮垂直整合綜效，掌握AI算力需求帶動的基礎建設商機。

東元董事長利明献指出，AI重塑全球產業競爭格局，資料中心已成為支撐算力發展與產業升級的關鍵基礎設施。東元以模組化解決方案串聯電力、冷卻、工程與能源管理，並透過併購馬來西亞Dynaciate（現更名TECO NXG Integrated Services Sdn. Bhd.），加速推進集團成為AI資料中心解決方案提供者。

東元透過新聞稿說明，NVIDIA DSX POD將運算、網路、布線、機櫃級電源供應及液冷系統的整合與安裝，提前至製造端完成，減少傳統現場建置所需的大量規劃、施工、專業人力與物流成本，進而加速AI工廠部署。

除了與鴻海合作 DSX POD模組化資料中心概念外，東元表示，整體MDC方案涵蓋IT、散熱、電力、發電機及能源管理系統（EMS）5大核心模組，客戶可算力需求分階段建置與擴充，部署規模隨業務成長靈活調整。

東元指出，在馬來西亞執行MW級模組化資料中心專案，回應大型雲端服務供應商（Coud ServiceProvider）對快速部署與彈性擴充的需求，預計於今年年底前完成並對外展示。

配合此次模組化資料中心展示，東元指出，在鴻海科技日同步展出800VDC高壓直流供電架構及固態變壓器（SST）技術，在冷卻系統，東元整合CDU泵浦與工業扁線動力模組、PCW製程冷卻水系統，以及一體式雙冷高效冷水（熱泵）機組，串聯伺服器端至設施端的冷卻循環展現從關鍵設備供應延伸至資料中心電力與熱管理整合的技術實力。

東元此次在鴻海科技日也展示多足機器人關節模組、人形機器人仿生關節模組，以及客製化高性能關節模組，分別對應高動態運動、全身關節控制與重負載等應用需求，可應用在多足移動機器人、人形機器人、工業自動化及智慧物流等領域。

鴻海 輝達 東元

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