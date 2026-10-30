服務業 GDP 達15.6兆元 AI 應用率升至35.8%

AI逐步走進商業服務業，但距離真正轉型仍有一段路。經濟部商業發展署今（30）日發布《2026商業服務業年鑑》及AI轉型調查，今年商業服務業AI應用率達35.8%，較去年提高3.9個百分點，但已導入AI的企業中，高達88.2%仍以提升工作效率為主，真正運用AI推動商業模式創新的僅10.1%，顯示AI應用雖持續普及，但多數企業尚未跨入深度轉型階段。

依據商業署統計，2025年服務業創造國內生產毛額（GDP）達15.6兆元，年增3.57%，占整體GDP比重55.11%；且2025年服務業就業人口達709.3萬人，占全國總就業人口61.01%，顯示服務業仍是國內最主要的就業市場。

今年年鑑以「AI服務商業：創新模式、消費洞察與永續思維」為主軸，聚焦AI服務革命、AI治理、低碳商場、智慧生活圈、情感價值商機及海外布局等議題。

AI應用方面，調查顯示今年已有35.8%企業開始應用AI，高於2025年的31.9%。其中，12.7%企業已規模化使用AI，並投入相關預算或資源；另有23.1%企業已導入使用，主要透過免費版、試用版或特定場域進行應用。

工研院產業科技國際策略發展所副研究長陳嘉茹補充，已導入AI的企業中，高達88.2%主要用於提升工作效率，真正推動商業模式創新的僅10.1%，顯示目前企業仍以單一AI工具應用為主，尚未普遍發展至流程自動化，而AI代理（Agentic AI）將是未來服務業轉型的重要趨勢，企業應從單純提升效率，進一步朝向創造新商業模式、開拓新客群發展，才能真正發揮AI價值，實現實質轉型。

經濟部商業署署長蘇文玲表示，商業署今年設定協助2萬家企業導入AI的目標，目前已提前達標；另AI人才培育目標為2萬人次，也已接近達標。儘管近年台灣經濟快速成長，主要是製造業成長速度高於服務業，但服務業仍維持成長趨勢，未來將持續透過數位及淨零雙軸轉型，強化產業成長動能與經營韌性，並協助企業運用AI進行數據管理、分析及拓展海外市場。

商業發展研究院所長朱浩表示，未來服務業將面臨三大轉型趨勢，第一，服務即時化與在地化；隨著消費型態轉向社區化、生活化，企業必須更加貼近消費者需求；第二，AI應用走向消費第一線，AI不再僅限於後端營運，也逐漸投入第一線顧客服務；第三，銀髮勞動力成為即戰力，少子化與缺工壓力，55歲以上熟齡勞動力將成為服務業重要的人力資源。

資策會產業情報研究所產業顧問兼組長朱師右指出，傳統交易資料已不足以完整掌握消費需求，企業必須透過AI整合跨通路數據，從過去分析消費者「買了什麼」，進一步理解「何時需要什麼服務」，將消費洞察轉化為商品推薦、庫存管理、客服優化等實際決策，建立智慧生活圈經營能力。

面對國際經貿環境變化，台北大學經濟系兼任助理教授李曉雲建議，台灣服務業應採取「輕量海外布局」與「本土價值深化」雙軸策略。企業可優先透過跨境交付及精簡實體據點，降低海外擴張成本，同時將研發核心留在台灣，並運用全球營運數據回流，優化SOP，帶動產業升級。

商業署表示，為加速企業數位轉型，未來將透過「需求確認、線上診斷、資源媒合」等措施，提供一條龍分級輔導服務，協助業者提升營運效率與競爭力。同時，配合行政院「支持及壯大中小微企業方案」，持續推動商圈市場服務設施優化與升級，強化中小微企業經營韌性。