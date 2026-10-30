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鴻海 NPI 達941個 每天為客戶推出2.5個新產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技日展示電動車。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日展示電動車。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）30日舉行鴻海科技日（HHTD 2026），董事長劉揚偉在致詞時表示，鴻海是垂直整合度最高的系統設計製造公司，設計軟體硬體與整體系統組裝等，提供客戶一次購足解決方案。

2025年新產品導入（NPI）達941個，等於每天為客戶推出2.5個新產品，而且超過一半是ODM與JDM模式製造，並按照客戶需求，提供設計，包括PC、遊戲機、智慧手機、筆電、AI伺服器、電動車與機器人等。

他說，鴻海在全球有100萬名員工，其中，工程師12.2萬人，分別為7.8萬是系統工程師，4.3萬是零組件工程師，相當於全球第25大科技公司的人數，讓鴻海可以為客戶提供完整的設計製造服務，而且該公司過去一年獲得專利達2,492個，而且專利不只是在單一的組裝工藝上，而是分佈在材料、裝置和製成中。

鴻海也是連續九年為科睿唯安百大創新科技公司，說明我們高度自主的研發能力。

鴻海科技日展示AI機櫃。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日展示AI機櫃。記者蕭君暉／攝影

鴻海 客戶 ODM 劉揚偉

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