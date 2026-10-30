2026商業服務業年鑑出版 最新調查：3成6企業已應用AI

《2026年商業服務業年鑑》30日正式出版，今年已邁入第17年，除了從統計數據解讀服務業發展之外，更聚焦服務業對於AI的使用，2026年調查已有35.8％的企業開始使用AI，其中12.7％已規模化使用AI，並投入相關資源。

經濟部商業署指出，今年年鑑以「AI服務商業：創新模式、消費洞察與永續思維」為主軸，聚焦AI服務革命、AI治理、低碳商場、智慧生活囚、情感價值商機及海外布局等前議題，並提供產官學研發家與實務案例，協助企業掌握產業趨勢與新興商機。

統計2025年台灣服務業創造國內生產毛額（GDP）15.6兆元，年成長3.57％，占整體GDP比重55.11％，就業人口達709.3萬人，占全國就業人口比例達61％。

商業署長蘇文玲表示，最近一年服務業各行業呈現成長趨勢，希望延續景氣熱度，持續支撐內需，也希望優秀品牌能拓展海外市場。

商發署推動AI輔導多年，目前已逐步深化普及，商業署指出，2026年調查結果顯示，已有35.8%的企業開始應用AI，較2025年度31.9%增加3.9個百分點；其中12.7%已規模化使用AI，並投入相關預算或資源，另有23.1%正處已導入使用，透過免費版、試用版或特定場域進行應用，顯示AI已逐步由嘗試探索走向實際營運應用。

商業署規畫，將透過「需求確認、線上診斷、資源媒合」，提供一條龍分級輔導服務，提升商業服務業整體營運效率與競爭力。