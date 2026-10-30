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AI 紅利逐步外溢傳產 製造業景氣連五個月亮黃紅燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
製造業示意圖。圖／AI生成
製造業示意圖。圖／AI生成

AI商機持續支撐國內製造業景氣。台經院今（30）日公布9月製造業景氣訊號值為16.22分，較8月下降0.26分，燈號連續五個月維持代表景氣揚升的黃紅燈。且隨著AI需求逐漸向周邊產業擴散，機械設備業、基本金屬業等傳統產業景氣也逐漸回溫。

台經院指出，9月受惠於全球AI基礎設施持續擴張、高效能運算及國際品牌新機備貨需求強勁，加上部分傳統產業歲修結束、產銷動能回升，帶動進出口、外銷訂單及製造業生產指數年增率均維持雙位數成長。其中，進出口及外銷訂單金額均寫下歷年單月新高，製造業生產指數亦為史上第三高。

不過，儘管製造業整體動能維持強勁，外銷訂單及製造業生產指數年增幅均較8月收斂，加上以台幣計價的出口物價漲幅趨緩，抵銷部分指標表現，導致景氣訊號值較上月下滑。

從個別產業觀察，AI供應鏈仍是景氣成長主力。電子零組件業受惠先進製程晶圓代工、記憶體、IC設計及封測需求強勁，出口、接單及生產指標年增率均維持雙位數成長；電腦、電子產品及光學製品業則因伺服器、網通設備及消費性電子新品備貨需求升溫。

AI商機也逐漸帶動相關傳產回溫。台經院指出，機械業受惠半導體業者擴大先進製程及高階封測資本支出，帶動半導體設備、自動化設備及零組件需求，加上工具機接單增加，出口、外銷訂單及生產指數年增率均超過二成。

基本金屬業也因AI及半導體供應鏈需求，帶動銅箔、銅箔基板及非鐵金屬產品接單增加，加上鍍鋅鋼、鋼捲鋼板需求成長，產業燈號由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

不過，傳產復甦仍不均衡。紡織業9月出口及生產指數分別年減2.3%、3.65%，整體市場需求仍顯疲弱；汽車及其零件業雖受國內車市回溫帶動，新車掛牌數年增15%，但部分零件業者及客貨兩用車調節產能，產業燈號仍維持黃藍燈。

展望後市，台經院指出，全球AI、高效能運算及雲端應用需求仍支撐台灣製造業成長，但中東軍事衝突、能源價格波動及融資成本上升，不僅增加企業營運壓力，可能進一步制約投資與消費動能。

此外，台經院表示，9月資訊通信產品對美國接單年增率由8月的195.3%收斂至117.6%，雖仍保持強勁成長，但後續增速是否持續放緩值得關注；加上以新台幣計價的出口物價增速趨緩，未來仍需持續觀察外需、產品價格及各產業生產動能的變化。

景氣 製造業 紅燈

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