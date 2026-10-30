鴻海董座劉揚偉：輝達VR平台高精密度的秘訣…AI機櫃周產達2千個

鴻海（2317）30日舉行鴻海科技日（HHTD 2026），董事長劉揚偉在致詞時表示，該公司擁有高度精密加工能力，其小於1微米的加工精度實力，才能滿足輝達（NVIDIA）Vera Rubin的AI伺服器高度需求，鴻海與客戶共同開發無纜線（cableless）的AI伺服器解決方案，讓Vera Rubin機櫃的運算托盤（compute tray）組裝從2小時，縮短到20分鐘。

針對CPO產品，他說，例如輝達Spectrum X CPO，對位精細到微米等級，而且光學組裝與測試必須在無塵室進行，才能讓CPO走向大規模商用產品，鴻海擁有精密製造，以及垂直整合能力，是該公司在全球ICT產品市占率長期維持在40%以上，鴻海不僅為客戶做到scale up，還為客戶做到scale out。

在垂直整合方面，他說，鴻海已經可以提供智慧手機高達50%的零組件，也擁有電池完整生命週期製造的能力，至於AI機櫃從Level 1做到Level 12。

例如在台灣與越南生產L1到L5，新竹生產L6，桃園生產L10，在美國及墨西哥可以生產L11與L12，代表鴻海可以從亞洲到北美，跨州、跨國生產線，讓這麼高精密度的產品，可以由鴻海在全球生產。該公司之前每週可以生產1,000個機櫃，目前已經達到可以生產2,000個。