谷歌股價挫12%　投顧：AI變現引憂台股短線恐震盪

美股收黑，谷歌（Google）母公司Alphabet財報令人失望，股價收跌逾12%，台積電ADR跌1.75%，台股29日下跌667.25點，收在46368.33點，投顧分析，大型CSP業者現金流陸續轉負，市場關切AI資本支出能否快速變現，預料短線難脫震盪格局。

Google母公司Alphabet公布的財報令人失望，加深市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮，該公司股價收跌逾12%，拖累美股主要指數表現。

道瓊工業指數下跌132.54點或0.25%；標普500指數下滑23.59點或0.3%；那斯達克指數下挫365.12點或1.38%；費城半導體指數跌165.80點或1.42%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌1.75%，蘋果漲近1.5%，亞馬遜、美光下挫逾4%，輝達（NVIDIA）小跌0.8%。

台股29日下跌667.25點，收在46368.33點，成交值新台幣7891.52億元。三大法人合計賣超816.66億元。其中，外資及陸資賣超688.15億元。

國發會公布9月景氣燈號續亮紅燈，呈現連10紅，締造史上最長紅燈紀錄。國發會經濟發展處長陳美菊表示，這次史上最長紅燈有別於以往有低基期因素的助力，主要靠半導體產業優勢帶動，預估紅燈有望亮至年底。

美國聯準會以10比2票數決議維持利率不變，符合市場預期。國泰世華銀分析，美伊衝突存在高度不確定性，在通膨改善情形有限下，美國今年12月與明年3月的升息可能性仍大，之後進一步視地緣變化、原油運輸恢復情形而定。

投顧分析，大型CSP業者現金流陸續轉負，投資人關切AI資本支出能否快速變現，外資逢高調節毫不手軟，自10月5日持續大幅賣超提款，預料短線難脫震盪格局。