邁威爾傳要併 Lumentum 訊芯、鼎元成台廠贏家

美國IC設計巨頭邁威爾傳將收購光通訊大廠Lumentum，牽動全球AI光通訊供應鏈，由於邁威爾出手併購的核心動機在於結合自身DSP與Lumentum的雷射光源，打造一站式CPO解決方案，台廠當中，鴻海集團旗下訊芯-KY（6451），以及正積極切入光通訊領域的鼎元（2426）將是兩大贏家。

尤其邁威爾擴大光電元件庫將加速CPO商用化，直接帶動封裝代工需求。訊芯深耕高速光收發模組，為鴻海集團CPO布局核心，且與Lumentum同處輝達生態系，隨國際大廠整合，身為封測夥伴的訊芯，封裝代工訂單可望迎來量價齊揚動能。

訊芯技術基礎扎實，先前已攜手台積電（2330）COUPE矽光子平台合作，負責光學引擎整合驗證。目前訊芯51.2TCPO已小量生產，102.4T產品亦送樣出貨，隨高階光學引擎封測需求擴大，高附加價值產品比重提升，將挹注中長期營運表現。

光學元件端轉單效應同步浮現。邁威爾攜手Lumentum擴大版圖志在抗衡博通，因策略聚焦先進雷射，Lumentum與日系廠陸續將PD產能改投雷射，釋出龐大MPD及200GPD光偵測元件訂單委由台廠承接，鼎元受惠呼聲最高。

業界證實，鼎元MPD元件已全數打入北美光通訊客戶，200GPD元件近日亦通過認證，預計下月提出測試數據後量產出貨。鼎元承接轉單動能強勁，精準補上國際巨頭產能移轉後的缺口，後續大客戶追單力道續強，在手訂單能見度大增。

對此，鼎元表示，近期確實打入北美光通訊供應鏈，並配合北美業者整合趨勢布局，惟不評論客戶細節。法人指出，美日大廠相繼退出PD元件領域，鼎元除成功承接既有份額，更隨北美客戶整合擴大供貨規模，營運前景逐步明朗。

除出貨量能擴增，轉單更實質拉升獲利表現。業者指出，MPD元件在美日廠退出後供不應求，以往每顆一、兩毛美元的產品，近期報價大漲五倍，帶動光通訊PD毛利率突破五、六成以上，台廠適時填補缺口且毛利率優異，隨鼎元新產能陸續開出，將顯著推升獲利結構。