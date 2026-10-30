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布局未來 沈孟儒：台積關注高教不分領域

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導
成大校長沈孟儒昨指出，台積電雖然賺了很多錢，但知道怎麼回饋培育未來的人才，關注下一代高等教育的趨勢，這是他最敬佩的地方。記者劉學聖／攝影
成大校長沈孟儒昨指出，台積電雖然賺了很多錢，但知道怎麼回饋培育未來的人才，關注下一代高等教育的趨勢，這是他最敬佩的地方。記者劉學聖／攝影

台積電共同營運長秦永沛昨重回母校成功大學，與學弟妹座談，成大校長沈孟儒致詞指出，他最敬佩台積電關注下一代高等教育的趨勢、未來人才需求是什麼，而且不是只有科學人才，對於非科學的人才也提出希望要怎麼培養。

聯合報創刊七十五周年，社慶系列活動邀請秦永沛返校交流。沈孟儒致詞時，謝謝聯合報給成大機會讓秦永沛學長與年輕學子對話，秦學長從學士到碩士都在成大電機系完成，也是傑出校友，最近獲頒成大榮譽博士學位，把成大最重要的三個勳章都收集完畢；成大約有廿二萬多名校友，同時擁有三個勳章的只有個位數。

沈孟儒說，秦永沛因為工作表現、對產業及教育界的影響，還有對學校的認同感，才能完成收集；他還提到，擔任校長四年，接觸過不少台積電的同仁，「我對TSMC非常敬佩」，因為他們從副廠長、廠長到領導階層，以及董事長魏哲家，都有一個共同的特徵「humble」，非常、非常謙虛。

沈孟儒說，他看到謙虛是台積電經營管理者的共同的元素，這麼大的企業，重要的領導人都有這種元素；另外，如果大家去看張忠謀先生的自傳，還有胡正明院士的自傳，裡面對於科學及學術掌握的程度，都非常嚴謹。他曾進到台積電幾個廠去參觀，見證人類在科學上，不管是物理、化學、數學的極致表現，非常不簡單。

沈孟儒指出，當企業一直擴張，通常在這個時代的領先者，一般是下個時代的落後者，因為太專注於這個時代；但是TSMC完全相反，台積電會來跟成大談，未來人才的需求是什麼，不是只有科學人才，對於非科學的人才也提出希望要怎麼培養，可以幫什麼忙，或需要成大怎麼幫忙。

沈孟儒說，下個學期TSMC有專業的業界人士會來成大開課程，台積電雖然賺了很多錢，但知道怎麼回饋培育未來的人才，關注下一代高等教育的趨勢，這是他最敬佩的地方。

高教 台積 成功大學

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