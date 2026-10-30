台積思維 魏哲家：解決問題必須突破限制

聯合報社慶七十五周年系列活動，昨與台積電、國立成功大學共同舉辦「跨世代共問ＡＩ時代共答」論壇，台積電董事長魏哲家透過預錄影片給予祝福，最後還特別放上「彩蛋」，透露自己看過不少武俠小說，笑稱在這方面功力不輸半導體專業，展現科技領袖形象外的另一面。

「不要忘記你是誰。」魏哲家以這句座右銘提醒自己，即使身處半導體產業頂尖位置，仍有許多人比自己更專業，台積電內部也有許多高手，因此要保持謙虛、懂得傾聽。他認為，當一個人聽不進別人的話，「偏見就來了」，也鼓勵年輕人積極做事、謙虛做人。

魏哲家在影片分享，年輕時沒有明確職涯志向，選科系是靠「消去法」，當年最好的行業是「當醫生」，不過「自己看到血就快昏倒」，而在國、高中時也發現自己藝術天分不高，最後就選擇電機系。

他提到，電機系訓練講求實驗結果，也重視面對問題時如何找到解決方法，該思維更成為台積電持續研發的基礎，台積電的工程師專注研發、解決問題，許多事情大家都知道該怎麼做，卻未必做得到，因此要解決問題，就必須不斷發明、突破限制。

談到企業經營，魏哲家指出，半導體產業看似廣大，實際上圈子並不大，與客戶相處時更要站在對方立場思考，「要讓客戶成功，自己才會有機會」，這是台積電一路以來的經營理念，次序不能顛倒。

魏哲家強調，自己也從台積電前董事長張忠謀身上汲取許多寶貴經驗，尤其是學會用心「聆聽（Listen）」而非單純「聽見（Hear）」。他也喜歡美國管理學家詹姆．柯林斯著作，從中體會到「人是最重要的」。

最後，魏哲家更透露，自己讀過不少武俠小說，笑稱武俠小說的功力可能不輸半導體專業。從半導體專業到武俠小說興趣，魏哲家始終強調，無論走到什麼位置，都別忘了自己是誰，保持謙虛，才能走得更遠。