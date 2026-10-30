AI撐腰 景氣連10紅破紀錄

ＡＩ需求火熱，推升台灣景氣寫歷史新頁。國發會昨公布九月景氣對策信號，連續十個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，寫下一九八四年採用九項構成項目以來史上最長連紅紀錄。國發會表示，在企業接單與投資動能持續強勁下，有機會一路紅到年底。

這一波景氣連十紅，一舉超越二○二一年二月至十月創下的「連九紅」紀錄。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，前次景氣長紅主要受疫情影響，這次則是ＡＩ需求爆發性成長，尤其台灣半導體產業，具備先進製程技術優勢與高度議價能力，帶動電子資通產業及上下游供應鏈同步擴張，效益也逐漸外溢至銅箔基板、特用化學品及機械設備等產業，讓整體經濟景氣得以在高基期之上持續成長。

國發會指出，九月景氣對策信號綜合判斷分數為四十一分，較八月下修值四十分增加一分。觀察九項構成項目，僅工業及服務業加班工時由綠燈轉為黃紅燈，增加一分，其餘八項燈號均維持不變。

陳美菊說，年底是傳統消費旺季、正值百貨周年慶高峰，對於十月續亮紅燈審慎樂觀，而高基期的影響則可能要到明年第一季才會慢慢浮現。

ＡＩ融資疑慮，是否影響股市與金融面指標，陳美菊表示，台灣硬體業如台積電先進製程全球獨步，未來三年資本支出也會逐步提高，ＡＩ需求仍在，可樂觀期待，但會持續觀測。