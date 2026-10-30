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蘋果頂規版Mac 驚見百萬元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

百萬元Mac再現！蘋果Mac Studio桌上型電腦新增512GB記憶體的機型選擇，頂規版本價格突破新台幣100萬元。512GB記憶體，就只能搭配36核心CPU與80核心GPU的M5 Ultra晶片，若僅是1TB儲存空間，要價就已經來到78.79萬元；加碼至16TB，則會來到105萬元，成為目前最昂貴的Mac電腦。

蘋果29日已經開放下單預約，台灣官網顯示需等待10至12周才會出貨，最快可以在明年1月27日取貨。不過，這並非蘋果首次販售「百萬級」電腦，早在2020年推出的Mac Pro頂規版價格就曾突破173萬元，搭載2.5GHz 28核心英特爾（Intel）Xeon W處理器、兩個Radeon Pro Vega II GPU，甚至配備了多達1.5TB的DDR4 ECC記憶體以及8TB SSD儲存空間。

蘋果這次推出的Mac Studio並未進行更新，只是額外加入了512GB記憶體的選擇。而512GB記憶體主要是為了AI開發者與專業創作者而生，例如直接在Mac Studio上執行大型語言模型（LLM）、處理龐大的資料集，或進行複雜的3D算繪、高解析度影片剪輯等工作。

由於M系列晶片採用統一記憶體架構，讓CPU、GPU可以共用記憶體資源，因此，512GB的超大容量能讓Mac Studio容納更大型的AI模型與複雜專案，減少記憶體不足造成的限制。

Mac Pro 價格 蘋果

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