jpp打入空巴A350供應鏈

jpp-KY（5284）AI布局報捷之際，也在航太高階製造領域取得重大戰略突破，29日宣布通過國際航空巨頭空中巴士（Airbus）關鍵特殊製程驗證，取得Airbus A350駕駛艙結構件超過20項航太專業製程認證，切入A350高階機構件供應鏈。

據悉，為滿足Airbus及全球航太供應鏈移轉對高難度特殊成型工藝的嚴苛需求，jpp特別引進全球僅31台、泰國第一台「航太深抽液壓成型機」，該設備具備高張力、高精密度及複雜曲面一體成型的頂尖工藝能力，可大幅提升產品良率與生產效率。

jpp董事長鍾國松表示，隨著全球航太產業強勁復甦及供應鏈重組，公司憑藉位於泰國北欖府生產基地的地利優勢以及國際航太品質體系（AS9100、NADCAP）的完整認證，目前正在持續積極拓展歐洲及全球市場。

鍾國松指出，隨著公司先前成功併購法國航太廠商SEGNERE SAS，目前產品結構優化效益大幅顯現，預計將持續挹注穩健的營收與獲利貢獻。

jpp本次取得A350逾20項特殊製程認證與重磅引進深抽液壓設備，預期將帶動航太業務成為繼AI伺服器後，推動公司中長期營運成長的第二大核心引擎。此外，jpp也正布局美國航太市場，並鎖定切入波音供應鏈，目前已在積極接洽，估計明年有機會取得重大進展。