jpp奪亞馬遜、Google大單 供應AI高階電源櫃、BBU等相關機構件

AI機構鍵大廠jpp-KY（5284）接單報捷，透過與泰國電源管理大廠合作，供貨美系雲端服務供應商（CSP）龍頭，AI高階電源櫃、備援電池模組（BBU）及電力儲能相關機構件動能大增，本季起大量出貨，並拿下另一家美系CSP大單，明年起出貨，營運熱轉。

據悉，jpp上述兩大美系CPS大廠訂單，本季先出貨的是亞馬遜，明年的新大客戶則是Google。惟jpp向來不評論客戶。

jpp近況

jpp董事長鍾國松29日表示，「算力即電力」的趨勢已帶動能源類機構件需求全面爆發，該公司與泰國電源管理指標大廠緊密合作，已為客戶量身打造高可靠度的電源供應器機構件，以及不斷電電力管理架構，是本季業績成長關鍵動能。

鍾國松指出，未來隨著電網改善、AI機櫃逐步恢復動能，能源產品與AI機構件將形成強大的相輔相成效應，隨著公司在泰國的新產能陸續開出，有信心業績表現會愈來愈好。

因應兩大客戶需求，jpp積極擴產，目前正在擴建2.2萬坪全新廠房，並預計將引進500噸、400噸的沖壓機台，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，看好今年業績高成長無虞。

此外，jpp位於泰國北欖府的生產基地鄰近關鍵戰略合作夥伴，具備極高的地利與即時供貨優勢。隨著全球資料中心對穩定供電與散熱效能要求日益嚴苛，jpp除提供通用型與AI伺服器機櫃，亦全面布局電源櫃、備援電池模組及伺服器機殼、機箱機構件。

jpp第2季營收衝上12.04億元、毛利率突破42.1%，雙雙刷新歷史新高，單季每股純益4.41元；累計今年上半年每股純益為8.54元。

展望未來，鍾國松認為，隨著第4季能源產品放量與航太專案陸續落地，jpp已準備好迎接全球供應鏈重組帶來的巨大商機，而AI還會有十幾年的好光景，只是越到後面，市場會越競爭，所以AI市場發展前期時，必須要先占住有利的位置。