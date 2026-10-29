jpp奪亞馬遜、Google大單 供應AI高階電源櫃、BBU等相關機構件

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／曼谷29日電
jpp董事長鍾國松。記者陳昱翔／攝影
jpp董事長鍾國松。記者陳昱翔／攝影

AI機構鍵大廠jpp-KY（5284）接單報捷，透過與泰國電源管理大廠合作，供貨美系雲端服務供應商（CSP）龍頭，AI高階電源櫃、備援電池模組（BBU）及電力儲能相關機構件動能大增，本季起大量出貨，並拿下另一家美系CSP大單，明年起出貨，營運熱轉。

據悉，jpp上述兩大美系CPS大廠訂單，本季先出貨的是亞馬遜，明年的新大客戶則是Google。惟jpp向來不評論客戶。

jpp近況
jpp近況

jpp董事長鍾國松29日表示，「算力即電力」的趨勢已帶動能源類機構件需求全面爆發，該公司與泰國電源管理指標大廠緊密合作，已為客戶量身打造高可靠度的電源供應器機構件，以及不斷電電力管理架構，是本季業績成長關鍵動能。

鍾國松指出，未來隨著電網改善、AI機櫃逐步恢復動能，能源產品與AI機構件將形成強大的相輔相成效應，隨著公司在泰國的新產能陸續開出，有信心業績表現會愈來愈好。

因應兩大客戶需求，jpp積極擴產，目前正在擴建2.2萬坪全新廠房，並預計將引進500噸、400噸的沖壓機台，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，看好今年業績高成長無虞。

此外，jpp位於泰國北欖府的生產基地鄰近關鍵戰略合作夥伴，具備極高的地利與即時供貨優勢。隨著全球資料中心對穩定供電與散熱效能要求日益嚴苛，jpp除提供通用型與AI伺服器機櫃，亦全面布局電源櫃、備援電池模組及伺服器機殼、機箱機構件。

jpp第2季營收衝上12.04億元、毛利率突破42.1%，雙雙刷新歷史新高，單季每股純益4.41元；累計今年上半年每股純益為8.54元。

展望未來，鍾國松認為，隨著第4季能源產品放量與航太專案陸續落地，jpp已準備好迎接全球供應鏈重組帶來的巨大商機，而AI還會有十幾年的好光景，只是越到後面，市場會越競爭，所以AI市場發展前期時，必須要先占住有利的位置。

Google 亞馬遜 BBU

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

jpp電力能源機構件第4季量產 切入空巴A350供應鏈

昆桐今登興櫃 每股390元

長科法說會／展望第4季續旺 明年擴產迎商機

威剛財報／前三季賺336億元EPS衝破百元大關、明年DRAM缺貨更嚴重

相關新聞

OPPO Find X10系列登台 起售價漲近五成…台灣總座：現有機款不調價

記憶體漲價海嘯襲捲手機產業，品牌廠旗艦新機定價也跟著出現顯著調整。智慧手機品牌OPPO 29日正式在台發表全新創作影像旗艦Find X10系列，首度搭載聯發科（2454）天璣9600系列旗艦平台，聯發科資深副總經理徐敬全亦親自出席站台，展現雙方在頂規晶片與AI影像上的深度結盟。

資安險上半年保費收入3.19億元 半導體業占近半居冠

金管會統計表示，2026年上半年資安險整體保費收入達新台幣3.19億元，觀察投保保費前3名行業，依序為半導體業1.56億...

輝達支持！京元電投資美德州設半導體測試產能

晶圓測試廠京元電在美國投資設廠規劃持續進展，下午公告美國全資子公司AeternZ取得德州土地及建物，投資金額7935萬美...

邁威爾傳要併 Lumentum 訊芯、鼎元成台廠贏家

美國IC設計巨頭邁威爾傳將收購光通訊大廠Lumentum，牽動全球AI光通訊供應鏈，由於邁威爾出手併購的核心動機在於結合自身DSP與Lumentum的雷射光源，打造一站式CPO解決方案，台廠當中，鴻海集團旗下訊芯-KY（6451），以及正積極切入光通訊領域的鼎元（2426）將是兩大贏家。

華碩傳可能結束手機業務…現有產品紛下市 已無通訊行提供報價

PC品牌大廠華碩今年初證實，2026年暫無推出手機新機種的計畫，如今市場傳出，華碩手機庫存到了第4季已幾乎銷售一空，上周已無通訊行提供報價，顯示現貨已經售罄，產品走入下市階段。

技嘉衝AI 將聯貸500億

技嘉（2376）昨（29）日公告，董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度500億元，將用來償還金融機構借款及充實中期營運周轉金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。