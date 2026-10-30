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創新論壇11月25日登場 駕馭AI驅動企業核心大腦

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣身處全球科技供應鏈樞紐，正迎接軟硬實力整合的歷史契機，值此關鍵時刻，經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

論壇規劃邀請行政院副院長鄭麗君、數發部政務次長侯宜秀、遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東等貴賓出席；遠傳電信總經理井琪、鴻海集團代表、數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男、趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正等專家將發表專題演講，探討台灣如何在這波AI引領的智慧新浪潮中掌握商機。

下午壓軸「高峰對談」由博弘雲端總經理陳仲儒擔任主持人，國泰世華銀行數據長梁明喬、中國醫藥大學附設醫院人工智慧暨機器人創新中心主任張詩聖，及研華首席AI長黃子千與談，主題為「企業導入AI實戰 從陣痛到共融」。

根據國際調研機構預測，全球AI代理正呈現爆發性成長，至2030年將有逾22億個AI代理深度進駐全球產業鏈，成為不可或缺的數位勞動力；每年執行任務的次數，更暴增至415兆次，企業從「偶爾試用」轉向「深度依賴」，執行任務複雜度及推理深度快速提升，也讓Token（詞元）消耗量呈爆發成長。

AI不僅是「工具」，企業導入AI之際，融入組織與文化，是驅動整體營運模式重組的關鍵，企業競爭的核心更從「擁有AI」，轉變為「駕馭AI，創造價值」，企業駕馭AI的程度，更讓企業競爭格局重新洗牌，AI不再只是單點效率工具，而是驅動整體營運模式重組的核心大腦

經濟日報「2026 創新論壇」，匯聚各界頂尖決策領袖，全面檢視台灣在此波智慧浪潮中的突圍路徑。本論壇即日起受理報名，請上官網https://money.udn.com/ACT/2026/innovation5G/index.html，或掃描QR code。

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