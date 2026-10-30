國巨訂單塞爆拚擴產 全年業績有望攀峰

AI伺服器需求持續引爆高階被動元件商機，國巨（2327）訂單塞爆，公司昨（29）日於法說會表示，整體訂單出貨比（B／B值）逼近2，AI相關高階積層陶瓷電容（MLCC）及鉭質電容需求更為火熱，預估本季標準品與特殊品產能利用率都將突破95%。

展望本季，國巨研判，儘管進入傳統淡季，惟在強勁訂單支撐下，本季營收仍將季增，隨著高產能利用率與產品組合改善效益，將帶動毛利率、營業利益率優於第3季，全年營收及獲利均有望改寫集團歷史新高。

國巨法說會重點

因應客戶需求，國巨明年規劃擴充MLCC及鉭質電容產能10%至15%，新產能自第2季起陸續開出。

國巨說明，MLCC及鉭質電容規劃增加的10%至15%產能，是以目前產能為比較基準，部分於明年第2季到位，其餘在下半年開出，公司將兼顧AI與非AI應用需求，希望讓產能利用率回到較具調度彈性的85%至90%，保留接單空間。

AI應用布局方面，國巨表示，第3季AI相關營收占比已達19.8%，帶動MLCC營收比重由第2季19.1%升至21.5%；電阻也受惠標準品與特殊品需求增加，占比由14.3%提高至15.3%，高附加價值產品成為營運成長主力。