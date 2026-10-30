台達電本季營收衝新高 有望衝破2,000億大關

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，因應上游材料上漲，已與客戶協商價格，陸續於本季到明年首季反映，看好本季營收將優於第3季，毛利率不會比上季差。依鄭平釋出展望，外界預期，台達電本季營收力拚連三季改寫新猷，單季業績首度突破2,000億元大關。

台達電昨天召開法說會，鄭平並首度證實，最新投資據點落腳馬來西亞檳城，預計未來五年，大馬擴產規模將複製泰國模式，為全球布局再添新版圖。

因應客戶訂單需求，近年台達電持續加碼投資泰國。供應鏈透露，目前台達電在泰國建置近20座廠，鄭平表示，目前泰國及中國大陸產能占比各半，選擇落腳大馬，除因當地是比較開發的國家，並建置不少資料中心，客戶希望台達電就近供應，且大馬理工人才充足，適合做為分散兩岸研發的據點。

因應AI需求強勁，台達電日前已上修今年資本支出至700億元，依據財報，今年前三季資本支出已達450億元，逼近去年全年460億元，主要在中國大陸、美國、台灣、泰國等地擴產。

台達電原估計，今年AI相關營收占比達25%（以電源為主），第3季單是來自液冷散熱營收貢獻250億元，占比13%，全年液冷相關營收占比估達13%，合計全年來自AI資料中心的營收比重將達50%。

台達電日前公布上季財報，單季營收創新高，營業利益改寫新猷，但毛利率降至34.08%，季減1.56個百分點，年減0.79個百分點；稅後純益234.95億元，季減6.5%，年增26%，為歷史次高，每股純益9.04元。