日月光上調資本支出 全力搶食測試、CPO大餅

日月光投控（3711）昨（29）日舉行法說會，財務長董宏思表示，先進封測（LEAP）需求持續強勁，今年相關服務營收目標由37億美元上調至40億美元，2027年目標倍增，並三度調高今年資本支出至115億美元，明年投資規模可望再擴大，全力搶攻先進封裝、測試及共同封裝光學（CPO）商機。

日月光投控看好本季營運續揚，以1美元兌新台幣31.9元估算，單季合併營收預估季增6%至8%，合併毛利率23%至24%，營益率14.5%至15.5%，營收、獲利同步向上，封測核心業務扮演主要成長引擎。

日月光投控法說會重點

各事業方面，第4季封測業務以新台幣計價營收預估季增11%至13%，毛利率較第3季增加1至2個百分點；電子代工服務（EMS）營收則估與上季持平。董宏思說，隨LEAP業務放量趨勢延續，高階產品對營運挹注持續擴大。

董宏思指出，今年資本支出由105億美元提高至115億美元，新增10億美元將用於廠房設施與設備採購各半，設備支出中的六成投入LEAP、四成用於主流封測，明年資本支出將高於今年，透過多元資金來源及與客戶安排貿易融資等方式，支應擴產需求。