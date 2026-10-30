友達中科兩廠388億賣台積 資產活化告一段落

友達（2409）董事長彭双浪昨（29）日於法說會指出，將把旗下中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠），以388億元售予台積電，預估處分利益約185億元，友達活化資產作業也將在本案後告一段落。

本報8月中旬獨家報導，友達將以逾300億元出售中科二座廠予台積電，彭双浪昨天證實相關消息。不過，友達先前董事會通過將以197億元處分華亞廠區內L3D 廠 / L5D 廠予廣達案，因雙方未達共識，昨天決議終止出售案，未來將持續尋找合適買家。

廣達昨天同步公告，原訂購買友達華亞二座廠房案，因雙方對廠房使用規格及交付時程未達成共識，因此撤銷原約定交易。廣達強調，相關AI伺服器產能規劃均不受影響。

廣達原規劃買進的兩廠房將用於AI伺服器後段組裝、測試與驗證，預計2027年第4季完成點交，進一步支應2028年後的AI產品訂單需求。廣達說明，由於雙方未正式簽訂任何實體合約，因此此交易不成立不會對財務造成影響。

彭双浪並宣布，友達活化資產作業迄今，將告一段落。這次處分資產，主要為了聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構。未來處分廠房回收的資金，將優先投入新事業與新技術，包括MicroLED、光通訊、AI相關應用及半導體先進封裝等領域。

至於資金如何運用，彭双浪表示，除了投入新技術開發及未來量產所需設備外，友達也將運用部分資金改善財務結構，並維持穩定的股利政策。

談到中科二期廠房賣給台積電，彭双浪說，該廠區目前仍持續生產中，後續還待完成停產、點交及行政程序，確定今年不會認列處分利益；至於明年或後年能否入帳，尚待視相關程序進度而定。