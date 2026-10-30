雲端三大廠喊增資本支出

微軟、甲骨文、Google等三大雲端巨頭積極建置AI算力，均預期未來資本支出擴大，法人看好將持續帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等協力廠。

Google母公司字母（Alphabet）第3季資本支出逾510億美元，高於前一季的449億美元。財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，今年支出預測維持不變，2027年資本支出將明顯增加。

字母先前預估，今年資本支出介於1,950億美元至2,050億美元，最高金額為去年的兩倍多。

截至第3季底，字母未來採購承諾達9,240億美元，尚未開始的租約及其他義務另有1,520億美元，合計超過1兆美元。

微軟也積極衝刺雲端事業AI模型服務，該公司上季資本支出成長30％、達452億美元，低於公司原先預估的500億美元。

微軟投資人關係副總裁尼爾森表示，資本支出低於預期，是因為部分第三方雲端運算容量延遲交付，而非公司調整原有的整體支出計畫。

2026年迄今，微軟資本支出已達1,181億美元，若要達到7月預測的全年1,750億美元資本支出，微軟須在今年最後三個月再投入569億美元。

微軟財務長胡德（Amy Hood） 表示，預期本季資本支出將超過500億美元，而且明年初上半年相關支出還會進一步增加。

甲骨文表示，資本支出將在目前及下一個會計年度，也就是2027和2028會計年度達到高峰，2029會計年度預計下降，屆時成長所需資金將由自身支應，不再仰賴外部籌資。

甲骨文財務長馬克森（Hilary Maxson）表示，未來幾年將交付新增7GW的資料中心容量，使2028會計年度底的總容量超過10GW。1GW電力約可供75萬戶美國家庭同時使用。