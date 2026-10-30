TSIA：今年IC產值逾9.1兆

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長、台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清昨（29）日出席TSIA 30周年年會表示，預期今年台灣IC產業的產值超過9.1兆元，續創新高，年增40.9%，這是非常大的進步。在國際上，台灣已是晶圓代工與封測全球第一、IC設計全球第二的地位。

侯永清在致詞中強調，對半導體產業而言，穩定且充足的電力供應至關重要。TSIA已多次在公共場合呼籲電力議題，今年更強調支持台灣政府在合乎法規及安全無虞的情形下，重啟核電廠評估計畫，為台灣帶來更乾淨與充足的能源。

展望未來，侯永清強調，台灣半導體業應該還是有非常好的前景，也會遇到新的挑戰。TSIA將以更開放的思維與更堅定、積極的行動， 為整體產業成長繼續努力。

台積電業務開發副總袁本立則表示，2022年第4季ChatGPT問世，讓大語言模型首次進入全面被廣泛使用的階段，今年更邁入產業化規模的周期，進入大規模部署的階段，產業採用與相關資本支出都有爆發性成長。

袁本立說，過去在傳統伺服器時代，從晶片開發、系統驗證，到資料中心部署，大約需要至少兩年，但現在產品上市周期已縮短到約一年，伺服器架構也呈現指數型升級，是業界共同面臨的挑戰。

袁立本指出，台灣是全球AI系統整合的解決方案提供者，全球其他地區都難以在短期之內複製。