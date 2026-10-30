邁威爾傳將收購Lumentum 訊芯、鼎元都是大贏家

ＡＩ浪潮席捲全球，企業積極導入ＡＩ提升效率，但過度依賴也可能埋下風險。台積電共同營運長秦永沛昨天出席聯合報系「聯合七五 智慧未來」系列的「跨世代共問，ＡＩ時代共答」論壇時說，ＡＩ雖是企業提升生產力的重要工具，卻也帶來四大隱憂，他最擔心的是工程師過度依賴ＡＩ，逐漸喪失獨立思考與專業判斷能力。

2026-10-30 00:00