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邁威爾傳將收購Lumentum 訊芯、鼎元都是大贏家

經濟日報／ 記者李孟珊籃珮禎／台北報導

邁威爾傳將收購Lumentum，牽動全球AI光通訊鏈，由於邁威爾出手併購的核心動機在於結合自身DSP與Lumentum的雷射光源，打造一站式CPO解決方案，台廠當中，鴻海集團旗下訊芯-KY（6451），以及正積極切入光通訊領域的鼎元將是兩大贏家。

尤其邁威爾擴大光電元件庫將加速CPO商用化，直接帶動封裝代工需求。訊芯深耕高速光收發模組，為鴻海集團CPO布局核心，且與Lumentum同處輝達生態系，隨國際大廠整合，身為封測夥伴的訊芯，封裝代工訂單迎來量價齊揚動能。

訊芯技術基礎扎實，先前已攜手台積電COUPE矽光子平台合作，負責光學引擎整合驗證。訊芯51.2TCPO已小量生產，102.4T產品亦送樣出貨，隨高階光學引擎封測需求擴大，高附加價值產品比重提升，挹注中長期營運表現。

光學元件端轉單效應同步浮現。邁威爾攜手Lumentum擴大版圖志在抗衡博通，因策略聚焦先進雷射，Lumentum與日系廠陸續將PD產能改投雷射，釋出龐大MPD及200GPD光偵測元件訂單委由台廠承接，鼎元受惠呼聲最高。

鼎元MPD元件已全數打入北美光通訊客戶，200GPD元件亦通過認證，預計下月提出測試數據後量產出貨，後續大客戶追單力道續強。

鴻海 CPO 封測

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