談人工智慧四大隱憂 台積共同營運長秦永沛：擔心人們過度相信AI

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨（29）日指出，AI導入半導體製造雖能提升效率，卻也伴隨著四大隱憂。他最擔心的不是AI犯錯，而是人們過度相信AI，逐漸失去辨別對錯的能力，強調AI可以協助工作，但最終仍須由人做出判斷。

秦永沛昨日出席聯合報75周年「跨世代共問 AI時代共答」論壇，返回母校成功大學演講，分享AI對半導體製造、工作模式及人才培育的影響，並提出未來人才應朝「梳型人」發展。

秦永沛並透露，多年前台積電推動研發工程師投入大夜班、希望加快研發腳步的「夜鷹計畫」，消息傳出後，引起外界高度關注，但其實「夜鷹計畫」在半年後即喊停。他直言：「研發要的是腦力，不是勞力。」技術突破不能單靠增加工時，更需要團隊合作。

回顧近40年的台積電職涯，他坦言，1987年決定加入剛成立的台積電，並非看準晶圓代工產業前景，而是考量房貸壓力與轉職條件。後來歷經40奈米製程的重大挫折、「夜鷹計畫」的失敗，種種經歷讓他成長，體認到研發的腦力勝於勞力，以及團隊合作的重要。

秦永沛指出，AI技術進步速度驚人，從過去只能處理簡單問題，如今已能自主執行複雜任務，甚至協助開發新一代AI。模型獨立工作的時間也從幾分鐘延長至十幾小時，能力快速提升之際，如何確保AI做出正確決定，反而成為更大的挑戰。

對半導體製造而言，若工程師未經查證便採納AI建議，錯誤的製程調整可能造成大量晶圓報廢；AI介入廠務系統，也可能涉及生產安全及機密外洩。秦永沛更憂心，工程師長期依賴AI後，不再主動思考問題，一旦AI判斷錯誤，使用者也可能失去察覺問題的能力。

因此，台積電導入AI並非要全面取代工程師，而是協助員工處理繁瑣工作，把時間留給更需要專業判斷的任務。秦永沛舉例，AI能協助蒐集資料、比較機台運作效率，即使不增加設備，也有機會提升產能。

秦永沛透露，台積電軟體工程師約35%的程式碼已由AI產生，但仍須由工程師審查與測試，確認正確性後才能使用。

隨著AI改變工作分工，人才培育也須轉型。秦永沛指出，過去人才從單一專長，逐漸發展為兼顧專業深度與知識廣度的T型人才，再到擁有兩項專長的π型人才；進入AI時代後，則能以自身核心專業為基礎，借助AI延伸財務、法務、資訊等不同領域能力，成為「梳型人」。