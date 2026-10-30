聽新聞
0:00 / 0:00

談人工智慧四大隱憂 台積共同營運長秦永沛：擔心人們過度相信AI

經濟日報／ 記者朱子呈／台南報導
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛。記者劉學聖／攝影
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨（29）日指出，AI導入半導體製造雖能提升效率，卻也伴隨著四大隱憂。他最擔心的不是AI犯錯，而是人們過度相信AI，逐漸失去辨別對錯的能力，強調AI可以協助工作，但最終仍須由人做出判斷。

秦永沛昨日出席聯合報75周年「跨世代共問 AI時代共答」論壇，返回母校成功大學演講，分享AI對半導體製造、工作模式及人才培育的影響，並提出未來人才應朝「梳型人」發展。

秦永沛並透露，多年前台積電推動研發工程師投入大夜班、希望加快研發腳步的「夜鷹計畫」，消息傳出後，引起外界高度關注，但其實「夜鷹計畫」在半年後即喊停。他直言：「研發要的是腦力，不是勞力。」技術突破不能單靠增加工時，更需要團隊合作。

回顧近40年的台積電職涯，他坦言，1987年決定加入剛成立的台積電，並非看準晶圓代工產業前景，而是考量房貸壓力與轉職條件。後來歷經40奈米製程的重大挫折、「夜鷹計畫」的失敗，種種經歷讓他成長，體認到研發的腦力勝於勞力，以及團隊合作的重要。

秦永沛指出，AI技術進步速度驚人，從過去只能處理簡單問題，如今已能自主執行複雜任務，甚至協助開發新一代AI。模型獨立工作的時間也從幾分鐘延長至十幾小時，能力快速提升之際，如何確保AI做出正確決定，反而成為更大的挑戰。

對半導體製造而言，若工程師未經查證便採納AI建議，錯誤的製程調整可能造成大量晶圓報廢；AI介入廠務系統，也可能涉及生產安全及機密外洩。秦永沛更憂心，工程師長期依賴AI後，不再主動思考問題，一旦AI判斷錯誤，使用者也可能失去察覺問題的能力。

因此，台積電導入AI並非要全面取代工程師，而是協助員工處理繁瑣工作，把時間留給更需要專業判斷的任務。秦永沛舉例，AI能協助蒐集資料、比較機台運作效率，即使不增加設備，也有機會提升產能。

秦永沛透露，台積電軟體工程師約35%的程式碼已由AI產生，但仍須由工程師審查與測試，確認正確性後才能使用。

隨著AI改變工作分工，人才培育也須轉型。秦永沛指出，過去人才從單一專長，逐漸發展為兼顧專業深度與知識廣度的T型人才，再到擁有兩項專長的π型人才；進入AI時代後，則能以自身核心專業為基礎，借助AI延伸財務、法務、資訊等不同領域能力，成為「梳型人」。

擔心 半導體 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI恐釀晶圓大量報廢！秦永沛揭台積電四大隱憂：最怕工程師失去判斷力

台積秦永沛：盼用AI降低人力需求 籲大學開設AI通識課、培養梳型人才

秦永沛談AI「梳型人」 魏哲家揭Hear與Listen差別

台積電研發夜班計畫半年喊停 秦永沛揭40奈米挫折

相關新聞

跨代論壇…秦永沛：AI非萬能 最終判斷在人

ＡＩ浪潮席捲全球，企業積極導入ＡＩ提升效率，但過度依賴也可能埋下風險。台積電共同營運長秦永沛昨天出席聯合報系「聯合七五 智慧未來」系列的「跨世代共問，ＡＩ時代共答」論壇時說，ＡＩ雖是企業提升生產力的重要工具，卻也帶來四大隱憂，他最擔心的是工程師過度依賴ＡＩ，逐漸喪失獨立思考與專業判斷能力。

台積思維 魏哲家：解決問題必須突破限制

聯合報社慶七十五周年系列活動，昨與台積電、國立成功大學共同舉辦「跨世代共問ＡＩ時代共答」論壇，台積電董事長魏哲家透過預錄影片給予祝福，最後還特別放上「彩蛋」，透露自己看過不少武俠小說，笑稱在這方面功力不輸半導體專業，展現科技領袖形象外的另一面。

布局未來 沈孟儒：台積關注高教不分領域

台積電共同營運長秦永沛昨重回母校成功大學，與學弟妹座談，成大校長沈孟儒致詞指出，他最敬佩台積電關注下一代高等教育的趨勢、未來人才需求是什麼，而且不是只有科學人才，對於非科學的人才也提出希望要怎麼培養。

邁威爾傳併光通訊廠Lumentum 有望成為科技業最大收購案…牽動台鏈

美國IC設計巨頭邁威爾（Marvell）傳將收購光通訊大廠Lumentum，藉此打造全球一條龍光通訊生態系，挑戰已在光通訊有完整布局的博通，並透過美企大整併，對抗正在光通訊領域崛起的紅鏈。

AI撐腰 景氣連10紅破紀錄

ＡＩ需求火熱，推升台灣景氣寫歷史新頁。國發會昨公布九月景氣對策信號，連續十個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，寫下一九八四年採用九項構成項目以來史上最長連紅紀錄。國發會表示，在企業接單與投資動能持續強勁下，有機會一路紅到年底。

創新論壇11月25日登場 駕馭AI驅動企業核心大腦

台灣身處全球科技供應鏈樞紐，正迎接軟硬實力整合的歷史契機，值此關鍵時刻，經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。