邁威爾傳併光通訊廠Lumentum 有望成為科技業最大收購案…牽動台鏈

美國IC設計巨頭邁威爾（Marvell）傳將收購光通訊大廠Lumentum，藉此打造全球一條龍光通訊生態系，挑戰已在光通訊有完整布局的博通，並透過美企大整併，對抗正在光通訊領域崛起的紅鏈。

法人指出，邁威爾若成功收購Lumentum，將是光通訊業重磅消息，並影響聯亞（3081）、華星光、穩懋等相關台灣光通訊供應鏈。

彭博資訊引述知情人士說法報導，雙方最快可能於下周宣布交易。Lumentum目前市值約830億美元，邁威爾市值約2,210億美元。報導指出，邁威爾與Lumentum的代表目前尚未能立即取得聯繫，無法對此發表評論。

若邁威爾順利收購Lumentum，可望擠下先前微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）的690億美元收購價，成為全球科技產業第一大收購案。知情人士說，雙方尚未達成最終協議，包括收購時程在內的細節仍可能有所變動。

邁威爾股價在28日美股盤後交易重挫約8％，股價約達231.3美元；Lumentum股價一度飆漲約17％，稍後漲幅收斂至11%，每股1,018美元。這樁收購談判凸顯出，AI的發展已掀起一波密集的併購交易熱潮。今年稍早，輝達已向Lumentum投資20億美元。

業界分析，邁威爾在乙太網路晶片、交換器晶片及高速SerDes等網通晶片布局深厚，若能加上Lumentum長期耕耘的EML、CW Laser等雷射晶片、光收發模組達成雙邊整合，屆時邁威爾可望打造自有的AI基礎建設網通生態系，藉此挑戰博通，又能符合美國總統川普提倡的抗紅鏈政策。

邁威爾、Lumentum與台灣光通訊廠合作密切，若兩大廠整併，牽動聯亞、華星光、穩懋等台鏈。

市場傳出，Lumentum在Google TPU架構當中成功打入OCS（光路交換系統）供應鏈當中，並供應CW（連續波）雷射與ELSFP（外部雷射光源模組），當中的接收端PD（光感測器）相關訂單則由穩懋拿下。

穩懋並未評論單一客戶名單，但公司表示，PD已於第2、3季逐步量產，明年大多數產能開出後，PD成果顯現，至於在EML及CW Laser等技術和不同客戶合作推進相關專案。惟仍待可靠性測試中，仍需一年時間發酵，估計2027年前期會小量生產，但真正明顯貢獻營收將落於2028年。

另外，華星光與邁威爾是長期上下游合作夥伴，華星光先前曾以800G ZR光被動元件打入邁威爾供應鏈，若邁威爾能擴大在AI基礎建設的網通生態系布局，將有利華星光擴大取得邁威爾更多光通訊元件委外訂單。