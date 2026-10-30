華碩傳可能結束手機業務…現有產品紛下市 已無通訊行提供報價

PC品牌大廠華碩（2357）今年初證實，2026年暫無推出手機新機種的計畫，如今市場傳出，華碩手機庫存到了第4季已幾乎銷售一空，上周已無通訊行提供報價，顯示現貨已經售罄，產品走入下市階段。

根據國內最大手機報價網站SOGI手機王消息，該網站有提供由品牌商、通訊行給予的最新3C產品平均報價；原本市場上仍有通訊行刊登報價的ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB版本，近期已無通訊行提供報價，顯示現貨已經銷售一空。

報導指出，隨著最後一批手機庫存清空，曾經紅極一時的華碩手機，也可能就此成為回憶。至於未來是否還會重返手機市場，考量記憶體等零組件成本持續攀升，恐怕並不容易。

2024年11月上市的ROG Phone 9系列，以及2025年2月推出的 ASUS Zenfone 12 Ultra，成為華碩近年最具代表性的兩款手機，也是現階段該品牌手機產品線的最後代表作。

華碩的手機發展歷程可追溯至2003年，首款自有品牌手機ASUS J100在當年推出，發展時間超過20年以上。

2014年，在時任執行長沈振來主導下，華碩推出Zenfone系列，並確定「平價奢華」策略，一度在全球銷售近千萬支，但手機部門卻長年處於虧損情況。

2018年底，華碩決定壯士斷腕，手機事業啟動策略轉型，專注於電競用戶（Gamer）與專家用戶（Power User）市場，但為改善體質，將提列一次性費用包括存貨損失、權利金資產攤銷與組織調整費用共62億元，沈振來也同步下台。

儘管華碩轉戰「小而美」的策略，但手機事業仍小虧；2025年下旬，傳出華碩即將結束手機事業的風聲。時序進入2026年，零組件暴漲帶動手機價格上升、影響買氣的訊息，當時通路端已無法從代理商手上拿到華碩手機。