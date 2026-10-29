網通設備受PHP漏洞影響 資安署籲各機關密切注意更新並儘速修補

數位發展部資通安全署（以下簡稱資安署）10月29日表示，針對以色列資安公司Dream Security近日發布情資，指稱美、日、韓及台灣共有25部防火牆及網通設備疑似因PHP漏洞遭入侵一事。經資安署與國家資通安全研究院（以下簡稱資安院）初步研判，此類設備的管理介面通常未對網際網路開放，攻擊者難以直接從外網連入；加上不同設備的系統環境與記憶體配置有差異，攻擊程式通常須依設備版本調整，故難以用同一套程式大量攻擊不同型號、版本的設備。不過，管理介面已對外開放且尚未修補的設備，仍有遭入侵風險，各機關及企業應儘速檢視設定並完成更新修補。

資安署表示，針對近期開源程式語言PHP揭露重大安全弱點（通稱 PHP2Shell，包含 CVE-2026-109618 及 CVE-2026-109619），全球多家資訊科技（IT）與營運技術（OT）製造商已陸續確認旗下產品受波及，特別是部分市售防火牆及網路設備，因將PHP語言嵌入於設備底層，作為系統管理介面之運作元件，因而存在潛在風險。因應PHP漏洞，受影響之主要防火牆及網通設備廠商已陸續提供安全性更新與修補程式。資安署呼籲各政府機關與企業應密切掌握原廠更新資訊，全面盤點相關設備並儘速完成修補，以防範未授權存取威脅。

資安署指出，市售防火牆及網通設備於出廠設計時多遵循「安全預設原則」（Security by Default），管理介面預設並未對外開放，倘使用者自行變更預設值將其暴露於網際網路，將造成威脅風險。資安署呼籲各政府機關與企業應儘速檢視防火牆及網通設備之管理介面是否暴露於網際網路，並採取相應行動，關閉該管理介面外部連線。

資安署將持續密切觀察全球與國內網路資安威脅情資，適時發送相關資安警訊，主動通知各機關即時掌握動態並妥適應處。